Город⁠,
0

Образовательным ИИ-сервисом воспользовались 850 тыс. школьников Москвы

Сюжет
Новости Москвы
Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Запущенный в прошлом году столичными властями на базе нейросетей сервис «Цифровой учитель» по математике стал одним из самых популярных в «Московской электронной школе», за это время им воспользовались уже 850 тыс. школьников, их родителей и педагогов, а общее количество обращений превысило 14,3 млн. Об этом рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, «Цифровой учитель» предлагает как самостоятельные занятия, так и решение заданий из сервиса, которые педагог выдает на дом. «Система адаптируется под каждого ученика: если он справляется с заданиями, алгоритмы предлагают более сложные варианты, а если возникают трудности, подбирают упражнения для повторения и отработки «пробелов», — уточнила заммэра. — Все происходит в режиме реального времени, а прогресс доступен как самому школьнику, так и его родителям».

Возможности «Цифрового учителя» регулярно расширяются. В частности, в марте 2025 года в сервисе появилось более 2 тыс. материалов по предмету «Вероятность и статистика», а с мая кроме математических дисциплин ученики 5–10-х классов могут изучать с помощью искусственного интеллекта и английский язык. Правительство Москвы планирует до конца этого учебного года запустить аналогичные сервисы для подготовки к физике и информатике.

Напомним, что совместный проект столичных департамента образования и науки и департамента информационных технологий «Московская электронная школа» (МЭШ) появился в 2016 году. На данный момент этой единой цифровой образовательной платформой пользуются более 1,2 млн школьников, свыше 1,8 млн родителей и около 70 тыс. педагогов. Среди основных сервисов МЭШ — библиотека учебных материалов, электронные дневник и журнал, «Москвенок», «Портфолио учащегося» и «Олимпиады».

Теги
школьники среднее образование школьная олимпиада искусственный интеллект Анастасия Ракова Москва

