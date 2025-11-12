Мишустин дал поручение по облакам для критической инфраструктуры

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры определить требования к облачной инфраструктуре, необходимой для размещения объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Такое поручение он дал на форуме «Цифровые решения» в национальном центре «Россия», сообщает «Интерфакс».

Согласно закону от 2017 года, критическая информационная инфраструктура — система, работа которой важна для безопасности и жизнедеятельности страны и населения. К КИИ относят сети связи и информационные системы госорганов, а также энергетических, финансовых, транспортных, медицинских и ряда других компаний.

«Хочу поручить Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций определить требования к облачной инфраструктуре, необходимой для размещения на ней корпоративных систем, признанных объектами критической информационной инфраструктуры», — заявил Мишустин.

Облачная инфраструктура — это совокупность физических серверов и сетевого оборудования, а также программного обеспечения, обеспечивающих работу облака. Физически серверы находятся в центрах обработки данных, а доступ к ним предоставляют при помощи интернет-канала.

По словам премьер-министра, в России активно развивается сфера облачной инфраструктуры. Как сообщил Мишустин, за три года число стоек в центрах обработки данных выросло в полтора раза. При этом количество предприятий, использующих публичные облака для своих приложений, выросло в два раза.