 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

Мишустин дал поручение по облакам для критической инфраструктуры

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минцифры определить требования к облачной инфраструктуре, необходимой для размещения объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Такое поручение он дал на форуме «Цифровые решения» в национальном центре «Россия», сообщает «Интерфакс».

Согласно закону от 2017 года, критическая информационная инфраструктура — система, работа которой важна для безопасности и жизнедеятельности страны и населения. К КИИ относят сети связи и информационные системы госорганов, а также энергетических, финансовых, транспортных, медицинских и ряда других компаний.

«Хочу поручить Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций определить требования к облачной инфраструктуре, необходимой для размещения на ней корпоративных систем, признанных объектами критической информационной инфраструктуры», — заявил Мишустин.

Облачная инфраструктура — это совокупность физических серверов и сетевого оборудования, а также программного обеспечения, обеспечивающих работу облака. Физически серверы находятся в центрах обработки данных, а доступ к ним предоставляют при помощи интернет-канала.

Власти продолжат дорабатывать законы для критической инфраструктуры
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

По словам премьер-министра, в России активно развивается сфера облачной инфраструктуры. Как сообщил Мишустин, за три года число стоек в центрах обработки данных выросло в полтора раза. При этом количество предприятий, использующих публичные облака для своих приложений, выросло в два раза.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Михаил Мишустин Минцифры центр «Россия»
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Власти продолжат дорабатывать законы для критической инфраструктуры
Технологии и медиа
Шадаев допустил ограничение работы зарубежных облачных сервисов в России
Технологии и медиа
Роскомнадзор внес облачное подразделение Amazon в список «на приземление»
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Путин поблагодарил Токаева за поддержку русского языка в Казахстане Политика, 17:42
Песков объяснил, каких лидеров Путин приглашает в свою квартиру Политика, 17:40
Япония прокомментировала возможность введения антироссийских санкций Политика, 17:36
Вице-чемпионка мира по сноуборду попала под снежный обвал в Японии Спорт, 17:29
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
«Зеленый день» «Сбера»: как получить рекордный кешбэк в ноябре Отрасли, 17:27
В Италии начали расследовать «снайперский туризм» в Сараево Политика, 17:23
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Мужчине, заплатившему за «наследство из Африки», отказали в компенсации Общество, 17:19
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
В Минтрансе прокомментировали планы AirAsia летать в Россию Экономика, 17:15
В Москве арестовали укравшего и убившего собаку мужчину Общество, 17:12
В Госдуме отказались увеличить оклады солдатам-срочникам Политика, 17:10
Акинфеев ответил на вопрос о работе тренером Спорт, 17:08
Как нейросети напишут за вас резюме и найдут работу: 10+ инструментов Образование, 17:04