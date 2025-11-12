Посольство России изучит решение суда не отдавать ему землю в Австралии

Посольство России в Австралии (Фото: RusEmbAu / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Посольство России в Австралии внимательно изучит текст решения суда по делу о строительстве здания посольства в Канберре. Об этом сообщает посольство в своем телеграм-канале.

Высокий суд Австралии 12 ноября вынес окончательное решение в пользу правительства страны в споре о земельном участке в Канберре, где Россия планировала построить новое дипломатическое представительство. Суд признал законным специальный акт парламента, принятый для расторжения договора аренды по соображениям национальной безопасности.

Участок площадью 1,8 га в непосредственной близости от здания парламента был арендован Россией в 2008 году на 99 лет. После получения разрешения на строительство в 2011 году работы на объекте не велись в течение последующих лет. В августе 2022 года Национальное столичное управление Австралии расторгло соглашение, сославшись на нарушение трехлетнего срока реализации строительного проекта.

Хотя Россия успешно оспорила это решение в Федеральном суде, австралийский парламент принял закон «О российском участке», специально предназначенный для расторжения договора аренды. Представитель российской стороны адвокат Брет Уокер в ходе слушаний утверждал, что лишение собственности без компенсации по недоказанным соображениям безопасности создает «тревожный прецедент».

Суд обязал австралийские власти выплатить России компенсацию за расторжение договора аренды и покрыть 50% судебных издержек. Генеральный солиситор Австралии Стивен Донахью настаивал, что российская сторона не должна получать компенсацию за «проблемы, которые создала сама».

Инцидент получил развитие в июне 2023 года, когда на спорной территории нашли человека с российским дипломатическим паспортом, проживавшего в бытовке с системами видеонаблюдения. После освещения ситуации он покинул участок.

В посольстве России в Канберре охарактеризовали действия австралийских властей как «преднамеренное разрушение двусторонних отношений».