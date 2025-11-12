 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

США вернули Индонезии два контейнера зараженной радиацией обуви

Фото: Marcus Brandt / Global Look Press
Фото: Marcus Brandt / Global Look Press

Соединенные штаты вернули Индонезии два контейнера с обувью, предположительно загрязненной радиоактивным цезием-137, Джакарта сообщила о начале проверки обуви после возврата, сообщили Bloomberg и Reuters со ссылкой на правительственную рабочую группу Индонезии, расследующую случаи радиационного заражения.

Представитель рабочей группы Бара Хасибуан сказал: «Мы получили информацию о том, что загрязнение было обнаружено в обувной продукции, экспортируемой в США. После расследования мы обнаружили два контейнера, предположительно содержащих Cs-137, поэтому их вернули в Индонезию».

По словам Хасибуана, партию обуви произвела компания с логотипом «NM» в районе Чиканда, находящемся примерно в 68 км от Джакарты. Промышленный район Современная Чиканда, по его словам, считается эпицентром радиоактивного загрязнения, хотя само производство обуви расположено за пределами промышленной зоны. По данным Bloomberg, обувь поступила от компании, расположенной недалеко от места утечки радиации на западе острова Ява.

В США на заводе среди ядерных отходов нашли радиоактивный улей
Общество
Фото:Arne Dedert / dpa / Global Look Press

Хасибуан уточнил, что первая партия обуви, поступившая месяц назад, не прошла радиационный контроль. Вторую партию проверило ядерное агентство, которое не обнаружило следов цезия на поверхности контейнера, его признали безопасным для нахождения в порту.

Bloomberg со ссылкой на индонезийские власти сообщил, что в стране продолжают работы по очистке промышленной зоны, где, по предварительным данным, местная сталелитейная компания перерабатывала металлолом, содержащий цезий. Это привело к радиоактивному загрязнению территории и расположенных поблизости производственных объектов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Егор Алимов
Индонезия США обувь радиация

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
«Росатом» ответил на данные Норвегии о радиоактивном цезии у границы
Политика
В Британии радиоактивная вода утекла с базы, где хранятся ядерные бомбы
Общество
В США на заводе среди ядерных отходов нашли радиоактивный улей
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Врачи рассказали о пальцах и кисти подобравшего мину мальчика Общество, 16:10
Что такое экстремистские материалы: реестр, ответственность за поиск База знаний, 16:06
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Почему Баффет ушел, не купив биткоин. Как его холдинг видит криптовалюту Крипто, 15:59
ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБП Финансы, 15:58
Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить российский Ситибанк Финансы, 15:55
Минобороны опубликовало цитату после данных о наступлении в тумане Политика, 15:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В РСТ оценили выгоды от выхода AirAsia на рынок авиаперевозок в России
РАДИО
 Общество, 15:50
В Турции ограничили снятие наличных ночью из-за мошенников Финансы, 15:47
Москвичей предупредили о похолодании и выпадении снега на выходных Общество, 15:46
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 15:45
Украинская федерация исключила чемпионку в беге за выступление в России Спорт, 15:44
ВСУ сообщили об отступлении из Ровнополья «на более выгодные рубежи» Политика, 15:41
Мишустин анонсировал запуск беспилотных такси в Москве Технологии и медиа, 15:41