США вернули Индонезии два контейнера зараженной радиацией обуви

Фото: Marcus Brandt / Global Look Press

Соединенные штаты вернули Индонезии два контейнера с обувью, предположительно загрязненной радиоактивным цезием-137, Джакарта сообщила о начале проверки обуви после возврата, сообщили Bloomberg и Reuters со ссылкой на правительственную рабочую группу Индонезии, расследующую случаи радиационного заражения.

Представитель рабочей группы Бара Хасибуан сказал: «Мы получили информацию о том, что загрязнение было обнаружено в обувной продукции, экспортируемой в США. После расследования мы обнаружили два контейнера, предположительно содержащих Cs-137, поэтому их вернули в Индонезию».

По словам Хасибуана, партию обуви произвела компания с логотипом «NM» в районе Чиканда, находящемся примерно в 68 км от Джакарты. Промышленный район Современная Чиканда, по его словам, считается эпицентром радиоактивного загрязнения, хотя само производство обуви расположено за пределами промышленной зоны. По данным Bloomberg, обувь поступила от компании, расположенной недалеко от места утечки радиации на западе острова Ява.

Хасибуан уточнил, что первая партия обуви, поступившая месяц назад, не прошла радиационный контроль. Вторую партию проверило ядерное агентство, которое не обнаружило следов цезия на поверхности контейнера, его признали безопасным для нахождения в порту.

Bloomberg со ссылкой на индонезийские власти сообщил, что в стране продолжают работы по очистке промышленной зоны, где, по предварительным данным, местная сталелитейная компания перерабатывала металлолом, содержащий цезий. Это привело к радиоактивному загрязнению территории и расположенных поблизости производственных объектов.