Москвичей предупредили о дождливой погоде 12 ноября

Фото: Андрей Любимов / РБК

Жителей Москвы 12 ноября ждет пасмурный день с легким дождем, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».

Температура воздуха в дневные часы составит около 4 градусов тепла. Влажность высокая, около 91%. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–3,2 м/с с возможными порывами до 8,5 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 750–751 мм ртутного столба.

До конца недели в Москве ожидается плавное понижение температуры: ночью столбики термометров могут опускаться до нуля, а днем колебаться в пределах 2–5 градусов тепла. Преобладать будет облачная погода с редкими проблесками солнца, но без значительных осадков, не исключены дожди. Атмосферное давление будет варьироваться от 748 до 752 мм ртутного столба, оставаясь в привычных для ноября рамках.