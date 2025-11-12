Москвичей предупредили о дождливой погоде 12 ноября
Жителей Москвы 12 ноября ждет пасмурный день с легким дождем, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс Погода».
Температура воздуха в дневные часы составит около 4 градусов тепла. Влажность высокая, около 91%. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3–3,2 м/с с возможными порывами до 8,5 м/с. Атмосферное давление останется на уровне 750–751 мм ртутного столба.
До конца недели в Москве ожидается плавное понижение температуры: ночью столбики термометров могут опускаться до нуля, а днем колебаться в пределах 2–5 градусов тепла. Преобладать будет облачная погода с редкими проблесками солнца, но без значительных осадков, не исключены дожди. Атмосферное давление будет варьироваться от 748 до 752 мм ртутного столба, оставаясь в привычных для ноября рамках.
