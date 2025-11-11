Названа причина гибели гитариста KISS Эйса Фрэли

Эйс Фрэли (Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images)

Основатель и легендарный гитарист группы KISS Эйс Фрэли скончался в возрасте 74 лет в результате несчастного случая. Согласно официальному заключению судебно-медицинской экспертизы округа Моррис (штат Нью-Джерси), причиной смерти стали тяжелые черепно-мозговые травмы, полученные при падении. Об этом сообщает Newsweek.

Происшествие случилось в сентябре в домашней студии музыканта. При падении Фрэли получил сложный перелом затылочной кости черепа, что привело к образованию субдуральной гематомы — масштабному кровоизлиянию между головным мозгом и его защитной оболочкой. Это осложнение вызвало обширный инсульт.

После падения музыкант был немедленно госпитализирован и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. В попытке спасти его жизнь врачи провели сложнейшую нейрохирургическую операцию — гемикраниэктомию, удалив часть черепной кости для снижения внутричерепного давления. Однако, несмотря на все усилия медиков, 16 октября семья Фрэли приняла решение о его отключении от систем жизнеобеспечения.

В октябре музыкант уже отменил все запланированные выступления до конца года, сославшись на ухудшение состояния здоровья. Фрэли, чье настоящее имя — Пол Дэниел Фрэли, был не просто одним из основателей KISS, но и автором многих хитов, включая Rock and Roll All Nite и Cold Gin. Его уникальный гитарный стиль и сценический образ «космонавта» стали неотъемлемой частью истории группы.