В Москве обсудили развитие цифровых платформ для госзакупок

Мария Багреева на Дне платформенной экономики (Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы)

Включение маркетплейсов в систему госзакупок малого объема должно сопровождаться соблюдением всех требований законодательства к прозрачности и сертификации площадок, а также сохранением конкуренции. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева на сессии «Платформизация госзакупок» Дня платформенной экономики, который впервые прошел в Национальном центре «Россия» (Москва, Краснопресненская наб., 14).

«На сегодняшний день в системе закупок малого объема сложился довольно высокий уровень конкуренции поставщиков разных IT-решений: в стране действует порядка 15 электронных магазинов, работающих в соответствии с требованиями тендерного законодательства, — уточнила вице-мэр. — Между площадками существует здоровая конкуренция, которая стимулирует их постоянное развитие и совершенствование».

По словам Багреевой, важным преимуществом маркетплейсов является широко развитая сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ), поэтому проведение на них закупок малого объема может стать эффективным и конкурентным решением для заказчиков из регионов с низкой концентрацией населения и большим количеством отдаленных населенных пунктов. «Важно, чтобы включение платформ онлайн-торговли в систему госзакупок проводилось с учетом всех требований законодательства и с сохранением конкуренции как среди площадок, так и при проведении закупочных процедур», — подчеркнула заммэра Багреева.

Заммэра отметила, что одной из крупнейших торговых площадок является созданный более 12 лет назад Портал поставщиков Москвы, которым пользуются государственные и муниципальные заказчики из 43 регионов России, а свои товары, работы и услуги на платформе предлагают более 385 тыс. поставщиков со всей страны.

«Все процедуры происходят в электронном виде, начиная от формирования закупочной документации и заканчивая подписанием закрывающих документов. Портал обеспечивает высокую конкуренцию — на каждую закупку приходится в среднем семь участников, в результате чего стоимость приобретаемого товара, работы или услуги снижается примерно на 14%, — подчеркнула Багреева. — Портал поставщиков — это не просто торговая площадка, это современный IT-инструмент, действующий в контуре существующей системы госзаказа и объединяющий эффективные решения по организации и проведению закупок малого объема».