 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Город⁠,
0

В Москве обсудили развитие цифровых платформ для госзакупок

Багреева: конкуренция должна стать приоритетом при расширении рынка госзакупок
Сюжет
Новости Москвы
Мария Багреева на Дне платформенной экономики
Мария Багреева на Дне платформенной экономики (Фото: пресс-служба Комплекса экономической политики Москвы)

Включение маркетплейсов в систему госзакупок малого объема должно сопровождаться соблюдением всех требований законодательства к прозрачности и сертификации площадок, а также сохранением конкуренции. Об этом сообщила заммэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева на сессии «Платформизация госзакупок» Дня платформенной экономики, который впервые прошел в Национальном центре «Россия» (Москва, Краснопресненская наб., 14).

«На сегодняшний день в системе закупок малого объема сложился довольно высокий уровень конкуренции поставщиков разных IT-решений: в стране действует порядка 15 электронных магазинов, работающих в соответствии с требованиями тендерного законодательства, — уточнила вице-мэр. — Между площадками существует здоровая конкуренция, которая стимулирует их постоянное развитие и совершенствование».

По словам Багреевой, важным преимуществом маркетплейсов является широко развитая сеть пунктов выдачи заказов (ПВЗ), поэтому проведение на них закупок малого объема может стать эффективным и конкурентным решением для заказчиков из регионов с низкой концентрацией населения и большим количеством отдаленных населенных пунктов. «Важно, чтобы включение платформ онлайн-торговли в систему госзакупок проводилось с учетом всех требований законодательства и с сохранением конкуренции как среди площадок, так и при проведении закупочных процедур», — подчеркнула заммэра Багреева.

Заммэра отметила, что одной из крупнейших торговых площадок является созданный более 12 лет назад Портал поставщиков Москвы, которым пользуются государственные и муниципальные заказчики из 43 регионов России, а свои товары, работы и услуги на платформе предлагают более 385 тыс. поставщиков со всей страны.

«Все процедуры происходят в электронном виде, начиная от формирования закупочной документации и заканчивая подписанием закрывающих документов. Портал обеспечивает высокую конкуренцию — на каждую закупку приходится в среднем семь участников, в результате чего стоимость приобретаемого товара, работы или услуги снижается примерно на 14%, — подчеркнула Багреева. — Портал поставщиков — это не просто торговая площадка, это современный IT-инструмент, действующий в контуре существующей системы госзаказа и объединяющий эффективные решения по организации и проведению закупок малого объема».

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Эстонии заявили о способности КНР быстро закончить конфликт на Украине

Фицо оценил, на сколько лет продлит бои передача активов России Киеву

ЕК создаст разведывательное подразделение под руководством фон дер Ляйен — FT

В Европе началась гонка за активы ЛУКОЙЛа — Bloomberg

В Госдуме рассказали о планах ввести новые ставки по семейной ипотеке

ВСУ обороняют часть фронта только БПЛА из-за нехватки людей — FT
Теги
Госзакупки цифровизация экономики Платформы Москва

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
CNN узнал о паузе в обмене данными Британии и США из-за ударов по судам Политика, 18:33
В Москве обсудили развитие цифровых платформ для госзакупок Город, 18:27
Умеров заявил, что прибыл в Стамбул для разблокировки процесса обменов Политика, 18:22
ЦБ установил курсы доллара и евро на 12 ноября Инвестиции, 18:21
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 18:19
Важные уровни и переток капитала. О чем говорят индикаторы рынка биткоина Крипто, 18:18
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Певицу Наоко в третий раз арестовали на 13 суток Политика, 18:10
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 18:09
Запомнить все: 6 советов от гроссмейстера памяти Эда Кука Образование, 18:07
«МегаФон» первым построил телеком-объект в полосе отвода автодороги Пресс-релиз, 18:03
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
В МИД Азербайджана сообщили о жертвах при крушении самолета ВВС Турции Политика, 17:57
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:56