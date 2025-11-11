Страховщики оценили ущерб 100 машинам у «Снежкома» в 100 млн руб.

Video

Ущерб от обрушения части горнолыжного комплекса может составить 100 млн руб., сообщили ТАСС в пресс-службе Российского союза автостраховщиков (РСА).

«Сам ущерб может составить до 100 млн руб.», — заявили в РСА. Обрушение башни произошло при демонтаже. В результате нарушения технологии часть опорной колонны рухнула, из-за чего пострадали три человека. Повреждения получил 121 автомобиль и стоящие рядом дома.

На кадрах, снятых на месте обрушения, видно, как во время сноса башни-опоры от верхней части отвалился фрагмент. В результате падения куска бетона с арматурой земля, перемешанная с осколками, разлетелась в стороны и засыпала стоявшие на парковке автомобили. СК России возбудил дело по ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ).

До этого, в декабре, во время демонтажа комплекса погиб рабочий, на которого упала металлическая конструкция.