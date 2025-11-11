Пять человек пострадали при перестрелке в Сухуме
В столице Абхазии Сухуме произошла перестрелка, объявлен план-перехват, сообщает пресс-служба МВД страны.
Перестрелка произошла в районе Вием. Информация о происшествии поступила в дежурную часть около 13:30 мск. Как рассказал министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут агентству «Апсныпресс», пострадали пять человек, один находится в тяжелом состоянии.
Киут объявил план-перехват. В мероприятии участвуют сотрудники уголовного розыска, СОБР МВД и УВД по Сухуму. Президент Абхазии Бадра Гунба поставил ситуацию на личный контроль. Гунба также поручил Министерству здравоохранения предоставить пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ФСБ сообщила о предотвращении угона МиГ-31 для провокации против НАТО
ВКС России нанесли удар по центру радиоэлектронной разведки под Киевом
Фракция Порошенко объявила о начале процедуры отставки кабмина Украины
Подрыв автомобиля в центре Нью-Дели совершил террорист-смертник
Минцифры предложило обязать онлайн-кинотеатры передавать подробные данные о пользователях
Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой