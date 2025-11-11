«Росатом» передал Вьетнаму ядерное топливо для научного реактора

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

«Росатом» исполнил контракт на поставку ядерного топлива для Далатского исследовательского реактора во Вьетнаме. Объем поставки гарантирует бесперебойную работу реактора до 30-х годов, сообщила топливная компания «Росатома» «ТВЭЛ».

Ядерное топливо изготовили на Новосибирском заводе химконцентратов. Предыдущая поставка была в декабре 2010 года. «В отличие от атомных электростанций, ядерное топливо для исследовательских реакторов поставляется нерегулярно и сразу на долгий срок», — говорится в сообщении топливной компании.

Поставка ядерного топлива для Далатского реактора осуществляется в рамках российско-вьетнамской межведомственной дорожной карты в сфере развития ядерных технологий до 2030 года. В мае 2025 года документ подписали гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и министр науки и технологии Вьетнама Нгуен Мань Хунг.

Далатский исследовательский реактор, реконструированный по советскому проекту, действует на территории Института ядерных исследований в городе Далат с 1984 года. Он был смонтирован на месте американского реактора TRIGA Mark-2. За 40 лет эксплуатации Далатский реактор отработал более 70 тыс. часов. В настоящее время Институт ядерных исследований каждую неделю поставляет более 15 тыс. Ки (внесистемная единица измерения радиации) различных радиоактивных препаратов в 23 больницы Вьетнама, обеспечивая диагностику и лечение порядка 500 тыс. пациентов ежегодно. Институт также успешно применяет ядерные и изотопные технологии в сельском хозяйстве, геологии, нефтегазовой промышленности, археологии и транспорте.