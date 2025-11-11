Лукашенко призвал белорусских аграриев «прекратить рыдать и плакаться»

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сельхозпроизводителей перестать «рыдать и плакаться» из-за нехватки людей в деревне. Он сделал это на церемонии вручения наград передовикам АПК, сообщает БЕЛТА.

«Мой совет вам, лучшим аграриям, и тем, кто нас услышит. Нам надо прекратить рыдать и плакаться, что у нас на селе не хватает людей. Всего у нас хватает, и об этом свидетельствует нынешний год. Год был очень тяжелым. Я в своей жизни не могу припомнить такого сложного и напряженного периода, который был в этом году в отношении сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности», — сказал Лукашенко. И отметил, что аграрии поработали гораздо лучше, чем в прошлые годы, несмотря на происходящее вокруг.

Президент похвалил работников сельскохозяйственного сектора, которые показали «прекрасные результаты». При желании, заявил он, для работы хватит и людей, и техники. Также он предложил взять за основу уровень 2025 года и достичь таких же результатов в предстоящем году.

Производство продукции сельского хозяйства в Белоруссии в январе-сентябре 2025 года составило 29,3 млрд белорусских руб., сообщил Национальный статистический комитет. На 1 октября намолочено зерна на 24,4% больше, чем в 2024 году, — 8 млн т. Картофеля собрали больше на 20,5%, — 431,7 тыс. т.