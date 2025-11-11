Мужчину, убившего об стену своего двухлетнего внука, осудили на 17 лет

Суд в Москве приговорил к 17 годам колонии строгого режима 51-летнего жителя столицы, убившего своего внука. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Как установил суд, 5 апреля 2025 года пьяный москвич взял своего внука за ногу и дважды ударил о стену. Мальчик 2023 года рождения скончался на месте. Инцидент произошел в квартире мужчины на улице Твардовского. Москвича задержали в тот же день.

Мужчину признали виновным в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса).

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.