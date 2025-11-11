 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Дэвид Салэй получил Букеровскую премию за роман «Плоть»

Лауреатом Букеровской премии 2025 года стал 51-летний британский писатель венгерского происхождения Дэвид Салэй с романом «Плоть». Председатель жюри Родди Дойл назвал книгу мрачной, но знакомство с которой доставляет удовольствие, пишет The Guardian.

«[Жюри] никогда не читало ничего подобного», — сказал Дойл. Поэтому, по его словам, решение вручить премию Салэю было единогласным.

«Плоть» — шестой роман Салэя. Книга рассказывает о мужчине по имени Иштван, который прошел путь от спального района в Венгрии до роскошных особняков лондонской элиты. Однако в какой-то момент жизнь главного героя выходит из-под контроля и начинает рушиться.

Критики называют Салэя мастером жесткой и лаконичной прозы, исследующей темы маскулинности, миграции и детских травм, отмечает The Guardian. Его дебют состоялся в 2008 году с романом «Лондон и Юго-Восток» о менеджере по продажам. В 2016 году писатель уже выдвигался на премию и даже был включен в шорт-лист.

Букеровскую премию впервые вручили за роман о космонавтах
Общество
Саманта Харви

Букеровская премия в размере £50 тыс. вручается каждый год за лучшую книгу на английском языке, изданную в Великобритании или Ирландии. В этом году за награду боролись 153 автора разных национальностей.

В октябре 2025 года лауреатом Нобелевской премии по литературе стал другой писатель венгерского происхождения — Ласло Краснахоркаи. Нобелевский комитет наградил 71-летнего автора за «убедительное и дальновидное творчество, которое посреди апокалиптического ужаса вновь подтверждает силу искусства».

Авторы
Теги
Персоны
Денис Малышев
Ласло Краснахоркаи Букеровская премия литература
Ласло Краснахоркаи фото
Ласло Краснахоркаи
писатель
5 января 1954 года

