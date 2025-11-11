 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Марат Башаров рассказал, как авария помогла выявить у него заболевание

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Российский актер Марат Башаров попал в ДТП после внезапной потери сознания за рулем автомобиля. Последующее медицинское обследование выявило у артиста расширение верхней части аорты — заболевание сердечно-сосудистой системы. Об этом Башаров рассказал в эфире шоу «Звезды сошлись».

По его словам, инцидент произошел во время поездки за рулем — он неожиданно потерял сознание. Это привело к легкому столкновению с другим автомобилем. Для установления причины случившегося актер прошел медицинское обследование, включавшее УЗИ, МРТ и суточный мониторинг сердечного ритма с помощью холтера.

Как отмечают специалисты, с которыми консультировался актер, подобная патология нередко встречается у людей, активно занимающихся спортом, в частности у хоккеистов.

Башаров с детства увлекается хоккеем — он начал кататься в пять лет и профессионально занимался в школе «Спартака», но был вынужден прекратить карьеру в 14 лет из-за травмы колена, об этом он рассказывал в интервью для КХЛ. Несмотря на это, актер сохранил любовь к спорту и спустя годы вернулся в хоккей, войдя в состав команды «КомАр». По словам Башарова, хоккей занимает в его жизни второе место после семьи.

Антонина Сергеева
