В Москве спрогнозировали пасмурную погоду 11 ноября

Жителей Москвы 11 ноября ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

Температура воздуха днем ожидается на уровне 5 градусов выше нуля, а влажность составит порядка 80%. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью около 0.5 м/с. Атмосферное давление удержится на отметке 749 мм ртутного столба.

До конца недели в столице ожидается стабильная погода без резких температурных колебаний. Днем столбик термометра будет стремиться к 4–6 градусам тепла, а ночью температура может опускаться до нуля. Вероятность осадков в виде легкого дождя будет низкой. Атмосферное давление останется в диапазоне 747–749 мм ртутного столба, обеспечивая спокойную и умеренно влажную атмосферу.