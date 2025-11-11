 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Созданная ИИ песня впервые в истории возглавила чарт Billboard

Рейтинг кантри-композиций чарта Billboard возглавила Walk My Walk исполнителя Breaking Rust. Информация о рейтингах доступна на официальном сайте Billboard.

Это первая песня, созданная ИИ, которая достигла вершин чартов, отмечает Newsweek.

Нейросеть «Алиса» научилась описывать картинки в интернете
Технологии и медиа
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

На момент публикации у Breaking Rust более 2 млн ежемесячных слушателей на Spotify, где он является подтвержденным исполнителем. Раздел «Об исполнителе» пуст, а изображение профиля Breaking Rust представляет собой стандартное черно-белое изображение мужчины в ковбойской шляпе и с галстуком.

Несколько песен исполнителя, созданных с помощью искусственного интеллекта, собрали более миллиона прослушиваний на Spotify. Песня «Livin’ on Borrowed Time» была прослушана более 4 млн раз, «Walk My Walk» — чуть более 3 млн раз, а «Whiskey don’t talk back» — более 1 млн раз.

Breaking Rust начал размещать музыку на Spotify в 2025 году.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Полина Минаева
искусственный интеллект музыка чарт

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
«Яндекс» объявил о запуске новой версии чата с искусственным интеллектом
Технологии и медиа
Нейросети чат-бота Александры обучили четырем новым темам
Технологии и медиа
Граждан Нидерландов попросили не спрашивать нейросети, за кого голосовать
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 11 ноября
EUR ЦБ: 93,93 (+0,09) Инвестиции, 01:41 Курс доллара на 11 ноября
USD ЦБ: 81,01 (-0,21) Инвестиции, 01:41
Созданная ИИ песня впервые в истории возглавила чарт Billboard Общество, 02:55
Сирия присоединилась к коалиции США по борьбе с ИГ Политика, 02:45
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
США предупредили, что не позволят своим союзникам закупать нефть у России Политика, 02:15
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения на полеты Политика, 01:42
Трамп заявил о прекращении финансирования Украины Политика, 01:38
В Словакии закрыли расследование передачи Украине истребителей МиГ-29 Политика, 01:34
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Трамп назвал причину сохранения высоких пошлин для Индии Политика, 01:28
Доходность выше ставки: почему фонды денежного рынка так популярны #всенабиржу!, 01:00
Трамп заявил о риске возврата более $2 трлн торговым партнерам США Политика, 00:51
Фигурант дела НАБУ о коррупции жаловался, что было сложно нести $1,6 млн Политика, 00:48
Два аэропорта ввели временные ограничения на полеты Политика, 00:32
Омбудсмен ЛНР призвала исправить изъяны в законе о лишении гражданства Общество, 00:23
Прокурор потребовал изъять активы Кибовского и семьи экс-главы таможни Политика, 00:16