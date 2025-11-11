Созданная ИИ песня впервые в истории возглавила чарт Billboard

Рейтинг кантри-композиций чарта Billboard возглавила Walk My Walk исполнителя Breaking Rust. Информация о рейтингах доступна на официальном сайте Billboard.

Это первая песня, созданная ИИ, которая достигла вершин чартов, отмечает Newsweek.

На момент публикации у Breaking Rust более 2 млн ежемесячных слушателей на Spotify, где он является подтвержденным исполнителем. Раздел «Об исполнителе» пуст, а изображение профиля Breaking Rust представляет собой стандартное черно-белое изображение мужчины в ковбойской шляпе и с галстуком.

Несколько песен исполнителя, созданных с помощью искусственного интеллекта, собрали более миллиона прослушиваний на Spotify. Песня «Livin’ on Borrowed Time» была прослушана более 4 млн раз, «Walk My Walk» — чуть более 3 млн раз, а «Whiskey don’t talk back» — более 1 млн раз.

Breaking Rust начал размещать музыку на Spotify в 2025 году.