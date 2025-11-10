 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Ученые назвали сопоставимый с COVID-19 вирус человека

Респираторно-синцитиальный вирус человека оказался сопоставим с COVID-19
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Респираторно-синцитиальный вирус человека (РСВ) может быть сопоставим по своей тяжести с гриппом и коронавирусом. К таким выводам пришли сингапурские исследователи, сотрудничавшие в рамках программы PREPARE, сообщает пресс-служба Сингапурской больницы общего профиля.

Ученые провели три исследования, в ходе которых оценили тяжесть течения болезни, риск сердечных осложнений и ее долгосрочные последствия. Как отметил один из авторов работ Иэн Ви, РСВ оказываются заражены от 5 до 10% пациентов, испытывающих симптомы, похожие на грипп. Он подчеркнул, что это не делает болезнь «менее серьезной», чем грипп и коронавирус.

Проанализировав около 13 тыс. случаев госпитализации взрослых в связи с РСВ, COVID-19 и гриппом, ученые пришли к выводу, что от РСВ погибает каждый двадцатый (5%) пациент. Таким образом, смертность от РСВ выше, чем при гриппе, а тяжесть болезни сопоставима с COVID-19.

Вирусологи рассказали, как люди выступают фильтром для COVID и меняют его
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Кроме того, у каждого десятого (10%), попавшего в больницу с РСВ, диагностировали проблемы с сердечно-сосудистой системой. Риск сердечных осложнений от РСВ оказался выше, чем от коронавируса.

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) был впервые открыт в 1956 году американскими исследователями при изучении вспышки респираторного заболевания у лабораторных шимпанзе. В 1957 году РСВ был выделен и у людей — у детей с острыми респираторными инфекциями, после чего вирус получил свое современное название.

Наконец, ученые выяснили, что у взрослых пациентов, перенесших РСВ, в течение 300 дней после госпитализации сохранялся повышенный риск развития долгосрочных сердечно-сосудистых и неврологических осложнений. У детей же наблюдался более высокий риск респираторных осложнений, чем при гриппе или коронавирусе.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Полина Дуганова, Анастасия Луценко
вирус COVID-19 Сингапур ученые

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Роспотребнадзор опроверг данные о вспышках вируса Коксаки в России
Общество
Ученые нашли у летучих мышей новый вирус Salt Gully
Общество
Роспотребнадзор предупредил о распространении нового штамма коронавируса
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Жертвы и миллион беженцев: что творится на Филиппинах после супертайфуна Общество, 17:46 
В центре Нью-Дели взорвался автомобиль Общество, 17:42
Забытой со связанными руками клиентке интерната ампутировали кисти Общество, 17:41
FA объяснил противоречия в политике первой и второй администраций Трампа Политика, 17:38
Председатель парламента Сербии прибыла с визитом на Украину Политика, 17:37
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Лукашенко предупредил США, что держит ядерное оружие «в надежном месте» Политика, 17:22
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Хватит работать там, куда позовут: как строить карьеру в виде трека Образование, 17:20
Как выглядит дом в Москве, где мелодию для домофона придумал композитор РБК и TATE, 17:15
Суд арестовал пенсионерку, толкнувшую девочку на пути в московском метро Общество, 17:07
Премия или дисконт. Как инвестбанки оценили «Дом.РФ» перед IPOПодписка на РБК, 17:03
Сначала человек, потом профи: главное при найме — soft skills кандидата Образование, 16:53
Операторов предложили не наказывать за отключение связи из-за угрозы БПЛА Бизнес, 16:51
Брусникина заявила, что имя Покровской вписано в историю мирового спорта Спорт, 16:40