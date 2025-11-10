Ученые назвали сопоставимый с COVID-19 вирус человека

Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Респираторно-синцитиальный вирус человека (РСВ) может быть сопоставим по своей тяжести с гриппом и коронавирусом. К таким выводам пришли сингапурские исследователи, сотрудничавшие в рамках программы PREPARE, сообщает пресс-служба Сингапурской больницы общего профиля.

Ученые провели три исследования, в ходе которых оценили тяжесть течения болезни, риск сердечных осложнений и ее долгосрочные последствия. Как отметил один из авторов работ Иэн Ви, РСВ оказываются заражены от 5 до 10% пациентов, испытывающих симптомы, похожие на грипп. Он подчеркнул, что это не делает болезнь «менее серьезной», чем грипп и коронавирус.

Проанализировав около 13 тыс. случаев госпитализации взрослых в связи с РСВ, COVID-19 и гриппом, ученые пришли к выводу, что от РСВ погибает каждый двадцатый (5%) пациент. Таким образом, смертность от РСВ выше, чем при гриппе, а тяжесть болезни сопоставима с COVID-19.

Кроме того, у каждого десятого (10%), попавшего в больницу с РСВ, диагностировали проблемы с сердечно-сосудистой системой. Риск сердечных осложнений от РСВ оказался выше, чем от коронавируса.

Респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) был впервые открыт в 1956 году американскими исследователями при изучении вспышки респираторного заболевания у лабораторных шимпанзе. В 1957 году РСВ был выделен и у людей — у детей с острыми респираторными инфекциями, после чего вирус получил свое современное название.

Наконец, ученые выяснили, что у взрослых пациентов, перенесших РСВ, в течение 300 дней после госпитализации сохранялся повышенный риск развития долгосрочных сердечно-сосудистых и неврологических осложнений. У детей же наблюдался более высокий риск респираторных осложнений, чем при гриппе или коронавирусе.