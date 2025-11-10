Умер проводивший Путину лекции по праву профессор

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

В Санкт-Петербурге в возрасте 98 лет скончался советский и российский ученый-правовед, академик РАН, профессор СПбГУ Юрий Толстой, сообщили представители вуза. Он преподавал лекции по праву президенту Владимиру Путину.

Среди других его бывших студентов — зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр юстиции Константин Чуйченко.

Толстой родился 24 сентября 1927 года в Ленинграде в семье инженера и преподавательницы иностранных языков. В 1945 году поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета (сейчас — СПбГУ), окончил его с отличием и всю жизнь там преподавал на кафедре гражданского права. Также был членом Комитета конституционного надзора СССР, позже состоял в совете при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Кроме того, Толстой — один из авторов учебника «Гражданское право», удостоенного премии правительства России. Соавтором этого учебника также был Дмитрий Медведев. В 2018 году телеканал «Россия» показал фильм «Путин», в котором Юрий Толстой рассказал, как однажды поставил будущему президенту тройку по римскому праву.

За свою деятельность Толстой был награжден высшей юридической премией «Юрист года» и обладал званием заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999). В 2022 году он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».