 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Общество⁠,
0

Умер проводивший Путину лекции по праву профессор

В Санкт-Петербурге умер преподаватель Путина, профессор Юрий Толстой
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС
Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

В Санкт-Петербурге в возрасте 98 лет скончался советский и российский ученый-правовед, академик РАН, профессор СПбГУ Юрий Толстой, сообщили представители вуза. Он преподавал лекции по праву президенту Владимиру Путину.

Среди других его бывших студентов — зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и министр юстиции Константин Чуйченко.

Толстой родился 24 сентября 1927 года в Ленинграде в семье инженера и преподавательницы иностранных языков. В 1945 году поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета (сейчас — СПбГУ), окончил его с отличием и всю жизнь там преподавал на кафедре гражданского права. Также был членом Комитета конституционного надзора СССР, позже состоял в совете при президенте России по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Кроме того, Толстой — один из авторов учебника «Гражданское право», удостоенного премии правительства России. Соавтором этого учебника также был Дмитрий Медведев. В 2018 году телеканал «Россия» показал фильм «Путин», в котором Юрий Толстой рассказал, как однажды поставил будущему президенту тройку по римскому праву.

За свою деятельность Толстой был награжден высшей юридической премией «Юрист года» и обладал званием заслуженный деятель науки Российской Федерации (1999). В 2022 году он стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя

Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин

Bloomberg рассказал о трещине в отношении поляков к украинцам

Проект о прекращении шатдауна прошел процедурное голосование в сенате США

Зеленский заявил, что не боится Трампа, как «весь мир»

Опрос показал, кто в России больше всех доволен своей карьерой
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Владимир Путин Санкт-Петербург СПбГУ юристы профессор

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Генконсульство Италии подтвердило гибель профессора в Москве
Общество
Умер профессор МГУ философ Карен Момджян
Общество
Умер профессор МГИМО и экс-министр печати Сергей Грызунов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
В Швеции предсказали выход ВСУ из Покровска через неделю Политика, 14:38
Качественный рост: как государство помогает развиваться малому бизнесу Национальные проекты, 14:37
В Оренбурге ресторану грозит штраф за изображение хинкали вместо куполов Общество, 14:36
«Общественный капитал» — об ответственности российского бизнеса Отрасли, 14:33
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Сотрудников 50+ будет все больше. Как компаниям раскрыть их силу Образование, 14:28
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Мужчина с пистолетом ворвался в здание телеканала beIN SPORTS в Стамбуле Общество, 14:26
В Тюменской области сожгут кур из-за вспышки инфекции на птицефабрике Общество, 14:26
Греф спрогнозировал новый рекорд по размеру дивидендов «Сбера» Инвестиции, 14:14
В РФС рассказали, за что могут наказать «Спартак» после игры с «Ахматом» Спорт, 14:12
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Соцфонд назвал максимальный размер больничного в 2026 году Общество, 14:05
Трамп помиловал обвиненных в попытке отменить выборы 2020 года соратников Политика, 14:03