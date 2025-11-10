 Перейти к основному контенту
В московских музеях появятся зоны для питомцев

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В пяти столичных музеях появятся специальные территории, где можно будет оставить питомца на время посещения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента культуры Москвы.

Так, помещения появятся в Московском музее современного искусства (ММОМА), Музее Москвы, музеях Николая Островского и Сергея Есенина и на площадках объединения «Выставочные залы Москвы», уточнили в департаменте. Если пилотный проект окажется успешным, такую практику могут ввести и в других музеях.

«Все чаще гостями наших музеев становятся москвичи с питомцами. Поэтому мы стараемся развивать инфраструктуру в том числе и с вниманием к четвероногим посетителям, — сказал глава департамента культуры Алексей Фурсин. — Вместе с партнерами мы создали специальные зоны для домашних животных, оборудованные лежанками, мисками для воды, лакомствами и другими удобствами».

Партнером проекта стала сеть зоомагазинов «Четыре лапы». Сейчас каждый музей сам определяет правила посещения с животными — например, связанные с размерами, использованием поводка или переноски, поведением в экспозиционных залах. А в дальнейшем столичные власти планируют разработать единый стандарт для «пет-френдли» музеев, уточнив, в частности, рекомендации по санитарным нормам.

В рамках акции «Ночь в музее — 2025» некоторые столичные культурные учреждения уже приглашали посетителей с домашними любимцами, напомнили в департаменте. А с 2023 года в городе действует проект «Питомцы в Москве», в рамках которого открываются новые площадки для прогулок, проводятся фестивали, выставки и соревнования. В рамках таких мероприятий горожане могут бесплатно получить консультации ветеринаров, а их любимцы — услуги груминга. Также появился цифровой сервис «Мой питомец», где можно узнать информацию о животных в столичных приютах, ветеринарных учреждениях, потерянных или найденных домашних любимцах, правилах ухода за ними.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Теги
Москва Музеи домашние животные

