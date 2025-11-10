Умер экс-комиссар Национальной футбольной лиги США Пол Тальябу
На 85-м году жизни умер бывший комиссар Национальной футбольной лиги (НФЛ) США Пол Тальябу, сообщила The Washington Post со ссылкой на членов его семьи.
По словам членов семьи экс-комиссара, причиной смерти стала сердечная недостаточность, осложненная болезнью Паркинсона. Тальябу умер у себя дома в Чеви-Чейз, штат Мэриленд.
Тальябу сменил Пита Розелла на посту комиссара в 1989 году и проработал на этой должности до выхода на пенсию в 2006 году, после чего его сменил Роджер Гуделл.
Комиссар НФЛ — это главный исполнительный директор, который руководит лигой по поручению владельцев 32 клубов.
«Пол служил честно, страстно и с непоколебимой убежденностью в том, что делает для лиги то, что лучше всего. <...> Пол был непревзойденным хранителем игры — скромный и решительный в своей преданности НФЛ», — говорится в сообщении пресс-службы лиги рэгби.
Тальябу родился в Джерси-Сити 24 ноября 1940 года. Он играл в баскетбол за Джорджтаунскую команду, окончил юридический факультет Нью-Йоркского университета и работал юристом в фирме Covington & Burling. Это привело его к сотрудничеству с НФЛ, где он сначала работал юристом лиги.
Пресс-служба НФЛ написала, что Тальябу руководил НФЛ в период бурного и прибыльного роста лиги, когда она расширилась до нынешних 32 команд и стала самой популярной профессиональной спортивной лигой США.
