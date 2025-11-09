 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Три человека погибли из-за сильных волн на испанском Тенерифе. Видео

Туристов смыло волной с пирса на испанском острове Тенерифе

Три человека погибли из-за сильных волн на испанском Тенерифе. Видео
Video

Из-за сильных волн на острове Тенерифе погибли три человека, еще 15 пострадали, сообщила газета Periódico.

Тенерифе — остров архипелага Канарских островов в Атлантическом океане. Принадлежит Испании.

На Камчатке опровергли повреждение атомной подлодки в результате цунами
Политика
Фото:Александр Петров / ТАСС

Среди погибших — 79-летняя гражданка Нидерландов, 43-летний житель острова и еще один мужчина, личность которого не разглашается.

На этой неделе правительство Канарских островов объявило предупреждение об опасных природных явлениях в прибрежной зоне.

Сильные волны зафиксировали днем 9 ноября у побережья Пуэрто-де-ла-Крус на севере Тенерифе и в районе природного парка Анага. Со ссылкой на источники газета сообщила, что пострадавшие туристы могли проигнорировать сигнал об опасности.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд

NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами

Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами

ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России

NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии

Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев
Авторы
Теги
Полина Минаева
Остров Тенерифе Испания Канарские острова
Материалы по теме
Туроператор объяснил перенаправление рейса из-за урагана на Кубе
Общество
Последствия крупнейшего урагана в Карибском бассейне за 150 лет. Фото
Общество
Ученые рассказали, стали ли в России чаще возникать торнадо
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 ноября
EUR ЦБ: 93,84 (+0,07) Инвестиции, 08 ноя, 12:49 Курс доллара на 8 ноября
USD ЦБ: 81,23 (-0,15) Инвестиции, 08 ноя, 12:49
«Манчестер Сити» разгромил «Ливерпуль» Спорт, 21:32
Трамп пообещал заплатить всем американцам по $2 тыс. из денег от пошлин Политика, 21:31
Три человека погибли из-за сильных волн на испанском Тенерифе. Видео Общество, 21:29
Как сохранить безопасность данных в цифровой среде Отрасли, 21:20
Гендиректор BBC подал в отставку из-за подделки речи Трампа Общество, 21:16
Каллас не упомянула СССР, говоря о победе над нацистами Политика, 21:07
Как «Билайн» превращается из оператора связи в IT-партнера на рынке b2b Отрасли, 21:05
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Черчесов назвал недостойным поведение тренеров «Спартака» Спорт, 21:00
Путин по телефону поздравил Пахмутову с днем рождения во время концерта Политика, 20:59
«Общественный капитал» — об ответственности российского бизнеса Отрасли, 20:42
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Синоптик сказал, когда менять резину на зимнюю может быть уже поздно Общество, 20:34
В Таиланде ужесточили ограничения на употребление алкоголя Общество, 20:25
У мадридского «Реала» прервалась победная серия в Ла Лиге Спорт, 20:24