Туристов смыло волной с пирса на испанском острове Тенерифе

Три человека погибли из-за сильных волн на испанском Тенерифе. Видео

Из-за сильных волн на острове Тенерифе погибли три человека, еще 15 пострадали, сообщила газета Periódico.

Тенерифе — остров архипелага Канарских островов в Атлантическом океане. Принадлежит Испании.

Среди погибших — 79-летняя гражданка Нидерландов, 43-летний житель острова и еще один мужчина, личность которого не разглашается.

На этой неделе правительство Канарских островов объявило предупреждение об опасных природных явлениях в прибрежной зоне.

Сильные волны зафиксировали днем 9 ноября у побережья Пуэрто-де-ла-Крус на севере Тенерифе и в районе природного парка Анага. Со ссылкой на источники газета сообщила, что пострадавшие туристы могли проигнорировать сигнал об опасности.