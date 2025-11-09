Три человека погибли из-за сильных волн на испанском Тенерифе. Видео
Из-за сильных волн на острове Тенерифе погибли три человека, еще 15 пострадали, сообщила газета Periódico.
Тенерифе — остров архипелага Канарских островов в Атлантическом океане. Принадлежит Испании.
Среди погибших — 79-летняя гражданка Нидерландов, 43-летний житель острова и еще один мужчина, личность которого не разглашается.
На этой неделе правительство Канарских островов объявило предупреждение об опасных природных явлениях в прибрежной зоне.
Сильные волны зафиксировали днем 9 ноября у побережья Пуэрто-де-ла-Крус на севере Тенерифе и в районе природного парка Анага. Со ссылкой на источники газета сообщила, что пострадавшие туристы могли проигнорировать сигнал об опасности.
