Общество
0

В Китае женщина 10 лет ежедневно водила дочь на танцы и вывела ее из комы

В Китае женщина в течение 10 лет ежедневно водила на танцы дочь, находящуюся в коме, и та очнулась, пишет South China Morning Post. Теперь девушка может ходить, говорить и обслуживать себя самостоятельно, говорится в статье, хотя и не все ее когнитивные способности восстановились.

10 лет назад Ян Фан серьезно заболела и впала в кому. Врачи сообщили семье, что шансы девушки на пробуждение невелики, и посоветовали прекратить лечение. Однако мать Сяо Сюэфэй начала водить дочь каждый день в парк, где танцевали китайские женщины. Как отмечает SCMP, в Китае достаточно популярна такая социальная активность. Некоторые женщины стали учить Ян Фан танцевальным движениям, и спустя два года девушка заговорила, а затем постепенно начала ходить.

В августе в Китае 18-летняя Цзян Чэннань вышла из комы после того, как ей «показали» письмо о зачислении в вуз. Сообщение девушке продемонстрировал ее отец, когда она была в коме уже восьмые сутки. На следующий день девушка пришла в себя и пообщалась с родственниками по видеосвязи.

Теги
Валерия Доброва
Китай кома Здоровье танцы
