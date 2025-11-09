Экс-генсек НАТО назвал крупнейшим поражением вывод войск из Афганистана

Вывод войск из Афганистана в 2021 году было крупнейшим поражением НАТО, заявил бывший генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет The Times.

Однако он настоял, что, несмотря на это, вывести солдат было правильным решением.

«Это крупнейшее поражение НАТО. Но я продолжаю считать, что, несмотря на всю боль и страдания многих людей, уйти из Афганистана было правильным решением», — сказал он.

Президент США Дональд Трамп неоднократно называл «позором» вывод войск из Афганистана. В сентябре он заявил, что это был «самый позорный день» в американской истории.

Военный контингент США находился в Афганистане с 2001 года. За это время там погибли более 2 тыс. американских военнослужащих. С 2011 года США начали постепенно сокращать свой контингент, в 2020 году администрация Трампа подписала с талибами соглашение о мире и выводе американских войск.

29 апреля 2021 года НАТО и США начали выводить своих военнослужащих из Афганистана. Предшественник нынешнего главы Белого дома Джо Байден объяснил, что военные находились в стране не для того, чтобы объединить ее, а для борьбы с террористами, и свою задачу они выполнили. После того как американские солдаты покинули страну, члены «Талибана» захватили власть в Афганистане.