В иранский сухой порт прибыл первый грузовой поезд из России
В иранский сухой порт Априн прибыл первый грузовой поезд из России, сообщила в телеграм-канале пресс-служба торгового представительства в республике.
Поезд с полигона Северной железной дороги проследовал по восточному маршруту МТК «Север — Юг» и доставил 62 сорокафутовых контейнера с сульфатной целлюлозой. Транзит занял 13 дней.
Сухой порт Априн является мультимодальным хабом на пересечении коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг». Проект был запущен в мае 2025 года и постепенно выходит на плановые показатели загрузки, расширяя возможности для экспорта, импорта и транзита грузов.
