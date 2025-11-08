 Перейти к основному контенту
Экономика⁠,
0

В иранский сухой порт прибыл первый грузовой поезд из России

В иранский сухой порт Априн прибыл первый грузовой поезд из России, сообщила в телеграм-канале пресс-служба торгового представительства в республике.

Поезд с полигона Северной железной дороги проследовал по восточному маршруту МТК «Север — Юг» и доставил 62 сорокафутовых контейнера с сульфатной целлюлозой. Транзит занял 13 дней.

Сухой порт Априн является мультимодальным хабом на пересечении коридоров «Восток — Запад» и «Север — Юг». Проект был запущен в мае 2025 года и постепенно выходит на плановые показатели загрузки, расширяя возможности для экспорта, импорта и транзита грузов.

Авторы
Теги
Плугина Ирина
Иран Россия железная дорога поезд "Сухой порт"
