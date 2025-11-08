В Тернополе военнообязанный, доставленный в центр комплектования и социальной поддержки (ЦКиСП), упал с пятого этажа при попытке спуститься на связанной одежде. Об этом сообщает пресс-служба тернопольского военкомата на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Инцидент произошел утром 8 ноября 2025 года. Как уточнили введомстве, около полуночи в учреждение доставили военнообязанного гражданина Т., нарушившего правила воинского учета. Отсрочки от призыва у него не было. Мужчина был пьян, что помешало проведению процессуальных действий по привлечению его к административной ответственности. Его разместили в комнате отдыха для военнообязанных.

«Около 03:50 гражданин Т., находясь в санузле спального помещения (5-й этаж), самовольно демонтировал стеклопакет окна, связал собственную одежду и, пытаясь спуститься по ней, сорвался и упал на крышу столовой, расположенной на первом этаже», — сообщили в центре комплектования.

Сотрудники центра вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Тернопольской областной клинической больницы. Состояние мужчины стабильное, ему оказана необходимая медицинская помощь.

На месте происшествия работают правоохранители. По факту инцидента проводится служебное расследование.