На Украине мужчина при бегстве из военкомата упал на крышу столовой
В Тернополе военнообязанный, доставленный в центр комплектования и социальной поддержки (ЦКиСП), упал с пятого этажа при попытке спуститься на связанной одежде. Об этом сообщает пресс-служба тернопольского военкомата на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).
Инцидент произошел утром 8 ноября 2025 года. Как уточнили введомстве, около полуночи в учреждение доставили военнообязанного гражданина Т., нарушившего правила воинского учета. Отсрочки от призыва у него не было. Мужчина был пьян, что помешало проведению процессуальных действий по привлечению его к административной ответственности. Его разместили в комнате отдыха для военнообязанных.
«Около 03:50 гражданин Т., находясь в санузле спального помещения (5-й этаж), самовольно демонтировал стеклопакет окна, связал собственную одежду и, пытаясь спуститься по ней, сорвался и упал на крышу столовой, расположенной на первом этаже», — сообщили в центре комплектования.
Сотрудники центра вызвали скорую помощь. Пострадавшего госпитализировали в реанимацию Тернопольской областной клинической больницы. Состояние мужчины стабильное, ему оказана необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работают правоохранители. По факту инцидента проводится служебное расследование.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев