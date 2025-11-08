 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Российские туристы пострадали при аварии с автобусом в Таиланде

В Таиланде 11 человек, включая россиян, пострадали из-за аварии с автобусом

Автобус с туристами в Таиланде упал с холма и перевернулся. Об этом сообщили ТАСС в туристической полиции. Авария произошла в районе провинции Канчанабури.

Несколько пассажиров оказались под обломками. Они нуждались в медицинской помощи. На месте работали спасатели. Причина падения автобуса выясняется. Пострадавших россиян госпитализировали, они получили тяжелые травмы.

В посольстве уточнили, что в аварии пострадали шестеро россиян и пятеро белорусов.

Два человека оказались в тяжелом состоянии, сообщает Mash. Двое других получили травмы средней тяжести, остальных семерых перебинтовали и отправили в отель. Как утверждает телеграм-канал, пострадали Анастасия Я. (28 лет), Светлана П. (20 лет), Анна П. (30 лет), Анастасия А. (26 лет), Никита Ш. (27 лет), Артем Ш., Виолетта, Сергей М. (52 года), Дмитрий К. (50 лет), Виктор К. (45 лет).

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.

