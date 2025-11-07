 Перейти к основному контенту
В Москве впервые за 40 лет откроют выставку Марка Шагала

Сюжет
Новости Москвы
Фото: Александр Артеменков / ТАСС

В главном здании Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в декабре откроется выставка «Марк Шагал. Радость земного притяжения». Об этом сообщила журналистам пресс-служба музея.

«Основу экспозиции составят произведения «русского периода» (конец 1900-х — 1922 год) — одного из самых насыщенных и важных в творчестве художника. Проект предлагает по-новому открыть для себя искусство Марка Шагала, который даже в эмиграции продолжал возвращаться в своем творчестве на родину», — говорится в сообщении.

Выставка художника пройдет в Пушкинском музее впервые за 40 лет, говорится в сообщении. Ее составят произведения из российских музейных и частных собраний, которые будут сопровождаться цитатами из автобиографической книги Шагала «Моя жизнь» — они помогут посетителям понять авторский замысел. Будут и картины «витебской серии», в которых Шагал «с огромной любовью и вниманием запечатлел самых близких людей и виды родного города и его окрестностей». А центральным экспонатом станет реконструкция зрительного зала Еврейского камерного театра, для которого художник в 1920 году расписал девять панно.

«Также экспозиция включит работы, которые никогда прежде не выставлялись или десятилетиями не покидали запасники музеев. Впервые в таком объеме будет представлен цикл рисунков, посвященных Первой мировой войне, — свидетельство того, как чутко художник реагировал на суровую реальность, окружившую его «сказочный» Витебск в военные годы. Кроме того, посетители увидят оригинальные иллюстрации Шагала к сказкам Дер Нистера (настоящее имя — Пинхас Каганович), саму детскую книгу, которая была опубликована только один раз — в 1917 году — на идише. Из собрания Пушкинского музея будут представлены иллюстрации Марка Шагала к поэме Николая Гоголя «Мертвые души», которые были созданы в 1923–1926 годах, уже после окончательного отъезда художника из России», — рассказали в музее.

Наконец, зрителям покажут инсталляцию «Комната семьи Шагал» с подлинными предметами мебели из дома художника в Витебске. До этого они выставлялись в России лишь однажды, отметили в пресс-службе.

В дополнение к выставке музей проведет цикл лекций о творчестве Шагала, который начнется 12 ноября. А для посетителей с ограниченными возможностями здоровья будут доступны тактильные модели и экскурсии с переводом на русский жестовый язык. Увидеть экспонаты можно будет с 11 декабря до 15 марта.

Теги
Москва Музеи Шагал
