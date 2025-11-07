 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Начальника тобольской полиции заподозрили в крышевании казино

В Тобольске арестовали начальника полиции, подозреваемого в крышевании казино
Фото: Замир Усманов / Global Look Press
Фото: Замир Усманов / Global Look Press

В Тобольске арестовали начальника полиции межмуниципального отдела МВД «Тобольский» по подозрению в покровительстве нелегальному казино. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Тюменской области.

Как полагает следствие, нелегальное казино открыли двое жителей Тюменской области. В период с 1 мая по 5 ноября 2025 года они арендовали несколько помещений в Тобольске и Тюмени, где провели интернет и установили специальное оборудование для проведения азартных игр.

Кроме того, один из фигурантов передал начальнику полиции взятку в размере более 150 тыс. руб. в обмен на покровительство.

В Якутии ликвидировали сеть подпольных казино
Общество
Фото:IrinaVolk_MVD / Telegram

В отношении местных жителей возбудили уголовное дело о незаконной организации азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до шести лет. Одного из фигурантов поместили под стражу, второго — отправили под домашний арест.

Начальнику полиции предъявили обвинение в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 Уголовного кодекса). Ему грозит от семи до 12 лет колонии.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
полиция казино Тюменская область Тобольск крышевание коррупция
