Все школьные психологи Москвы прошли переобучение в рамках новой системы

Фото: пресс-служба департамента образования и науки Москвы

К настоящему моменту все школьные психологи Москвы — а это свыше 2,5 тыс. специалистов — завершили курсы повышения квалификации в рамках программы совершенствования психологической помощи. Об этом рассказала вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Согласно новой программе, специалисты перейдут на проактивную модель работы с детьми, родителями и педагогами, начнут регулярные супервизии (то есть встречи с коллегами и экспертами по обмену опытом) и усилят сопровождение в периоды адаптации и подготовки ребят к экзаменам.

«Современные дети растут в условиях высокой учебной и социальной нагрузки, постоянного потока информации и ожиданий, — продолжила заммэра. — Важно, чтобы школа была не только местом обучения, но и пространством доверия и эмоционального благополучия». По ее словам, психологи теперь призваны не просто реагировать на уже возникшие трудности, но предотвращать их, применять современные методики и обмениваться опытом под руководством экспертов.

Программу повышения квалификации разработали совместно с экспертами МГПУ. Она включает в себя современные подходы к диагностике, профилактике, сопровождению и взаимодействию со школьными коллективами и семьями, чтобы обеспечивать комплексную поддержку ребенка.

Так, больше внимания будет уделяться ключевым переходным периодам — смене школы, формированию новых классов, подготовке к экзаменам. В этих ситуациях психологи будут проводить индивидуальные и групповые занятия по саморегуляции, эмпатии и конструктивному общению для укрепления эмоционального благополучия и улучшения климата в классах. Кроме того, регулярным станет взаимодействие с родителями: будут проводиться лекции и встречи на тему того, как выстраивать диалог с ребенком, поддерживать подростков в стрессе и замечать тревожные сигналы.

Ежегодно штатные психологи столичных школ проводят десятки тысяч консультаций и занятий для детей, родителей и педагогов. В ближайшее время классные руководители направят родителям прямые контакты закрепленных за классом психологов для оперативной связи.