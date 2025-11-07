 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Ученые предупредили о самом сложном дне из-за выбросов на Солнце

Пятница станет самым сложным днем из-за выбросов на Солнце
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН
Фото: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Пятница, 7 ноября, может стать одним из самых сложных геомагнитных дней года. Есть вероятность, что день будет самым сложным по этому показателю. Об этом сообщает в своем телеграм-канале лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Земля одновременно должна войти в зону действия крупной корональной дыры, а также выдержать приход двух облаков плазмы, выброшенных в результате больших солнечных вспышек, произошедших двое суток назад», — следует из сообщения. Также уточняется, что, в соответствии с данным наземных и космических средств контроля, какое-то время назад Земля вошла в поток плазмы из корональной дыры.

К этому моменту околоземное пространство уже было возмущено, а воздействие дыры перевело параметры солнечного ветра в экстремальные диапазоны. Сейчас скорость его составляет более 700 км/с. Среднее значение в норме — 300–400 км/с. Также увеличена температура плазмы в 5–10 раз. Она составляет около 500 тыс. градусов.

На Земле начались сильные магнитные бури из-за вспышек на Солнце
Общество
Фото:Федор Савинцев / ТАСС

При этом реакция магнитосферы Земли еще умеренная. Магнитные бури не превышают низкого и среднего уровня, однако в течение двух часов они перейдут на уровень G3. «Признаки этого, к сожалению, уже отмечаются», — заявили в лаборатории. Происходящее является «лишь прелюдией» прихода облаков солнечной плазмы.

Самые быстрые части солнечных выбросов уже могли добраться до Земли. Они влияют на планету вкупе с солнечным ветром. «Основная масса плазмы будет подходить в течение суток. На данный момент не очень ясно, сколько ударов в итоге предстоит сегодня выдержать Земле. Скорее всего, облака по пути слились в одно, и граница между ними будет неразличима», — рассказывают в лаборатории.

Если наиболее плотные части солнечных облаков пройдут мимо нашей планеты, магнитные бури не превысят уровня G4. Однако, если фронтальный удар произойдет, вероятен выход бури на высший уровень.

