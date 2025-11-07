 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Премьер-министр Башкирии напомнил о двух значениях дня 7 ноября

Военный парад на Красной площади в Москве,&nbsp;7 ноября 1941 года
Военный парад на Красной площади в Москве, 7 ноября 1941 года (Фото: Александр Устинов / РИА Новости)

Премьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров 7 ноября напомнил о значении Октябрьской революции и военного парада 1941 года на Красной площади, об этом он рассказал в телеграм-канале.

«Октябрьское революционное восстание 1917 года изменило судьбу страны, и этот день долго отмечался как важная веха. Однако, если к нему можно относиться по-разному, то военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года стал поворотным моментом во Второй мировой войне», — отметил Назаров.

Военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади проходил под кодовым названием «операция войск московского гарнизона», следует из рассекреченных документов Минобороны. В нем участвовали 28,4 тыс. человек — артиллеристы, пехота, моряки, части НКВД, добровольцы, конница и танки. Мероприятие началось в 8 утра и длилось чуть больше часа. Вместо генерала Георгия Жукова парад принимал маршал Семен Буденный — Жуков в это время руководил обороной столицы.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Парады Октябрьская революция Великая Отечественная война Башкирия
Материалы по теме
Лукашенко назвал актуальными идеалы Октябрьской революции
Политика
