Премьер-министр Башкирии напомнил о двух значениях дня 7 ноября
Премьер-министр республики Башкортостан Андрей Назаров 7 ноября напомнил о значении Октябрьской революции и военного парада 1941 года на Красной площади, об этом он рассказал в телеграм-канале.
«Октябрьское революционное восстание 1917 года изменило судьбу страны, и этот день долго отмечался как важная веха. Однако, если к нему можно относиться по-разному, то военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года стал поворотным моментом во Второй мировой войне», — отметил Назаров.
Военный парад 7 ноября 1941 года на Красной площади проходил под кодовым названием «операция войск московского гарнизона», следует из рассекреченных документов Минобороны. В нем участвовали 28,4 тыс. человек — артиллеристы, пехота, моряки, части НКВД, добровольцы, конница и танки. Мероприятие началось в 8 утра и длилось чуть больше часа. Вместо генерала Георгия Жукова парад принимал маршал Семен Буденный — Жуков в это время руководил обороной столицы.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg