Политика⁠,
0

Топ-менеджер производителя Ozempic потерял сознание в Овальном кабинете

Мужчина потерял сознание на встрече Трампа и фармкомпаний в Белом доме
На встрече президент США объявлял о сделке по снижению цен на препараты для лечения ожирения

Топ-менеджер производителя Ozempic потерял сознание в Овальном кабинете
Video

Гордон Финдли, топ-менеджер Novo Nordisk, производителя Ozempic, стоявший позади президента США Дональда Трампа во время мероприятия с производителями лекарств в Овальном кабинете, потерял сознание. Трансляцию вел Fox News, журналисты которого и идентифицировали его как сотрудника компании.

Чиновникам пришлось прервать выступление, чтобы оказать мужчине помощь. «Гордон, ты в порядке?» — обратился к нему глава Eli Lilly Дэвид Рикс. После того как мужчина упал, Трамп поднялся со своего места за столом. К потерявшему сознание на помощь бросился доктор.

В кабинете также находился министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что с руководителем фармацевтической компании, который упал в обморок, «все в порядке».

Novo Nordisk — датская фармацевтическая компания. Производит лекарства для лечения сахарного диабета, в частности препараты Ozempic, Rybelsus и Wegovy.

Также компания занимается лечением ожирения, биофармацевтикой, лечением гормоном роста и заместительной гормональной терапией.

На встрече Трамп объявлял о сделке с производителями лекарств Eli Lilly и Novo Nordisk по расширению охвата и снижению цен на их популярные препараты для лечения ожирения — Zepbound и Wegovy.

Полина Минаева
Белый дом США Дональд Трамп Ozempic Novo Nordisk
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
