Топ-менеджер производителя Ozempic потерял сознание в Овальном кабинете
Гордон Финдли, топ-менеджер Novo Nordisk, производителя Ozempic, стоявший позади президента США Дональда Трампа во время мероприятия с производителями лекарств в Овальном кабинете, потерял сознание. Трансляцию вел Fox News, журналисты которого и идентифицировали его как сотрудника компании.
Чиновникам пришлось прервать выступление, чтобы оказать мужчине помощь. «Гордон, ты в порядке?» — обратился к нему глава Eli Lilly Дэвид Рикс. После того как мужчина упал, Трамп поднялся со своего места за столом. К потерявшему сознание на помощь бросился доктор.
В кабинете также находился министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что с руководителем фармацевтической компании, который упал в обморок, «все в порядке».
Novo Nordisk — датская фармацевтическая компания. Производит лекарства для лечения сахарного диабета, в частности препараты Ozempic, Rybelsus и Wegovy.
Также компания занимается лечением ожирения, биофармацевтикой, лечением гормоном роста и заместительной гормональной терапией.
На встрече Трамп объявлял о сделке с производителями лекарств Eli Lilly и Novo Nordisk по расширению охвата и снижению цен на их популярные препараты для лечения ожирения — Zepbound и Wegovy.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg