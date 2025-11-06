Топ-менеджер производителя Ozempic потерял сознание в Овальном кабинете

Мужчина потерял сознание на встрече Трампа и фармкомпаний в Белом доме

На встрече президент США объявлял о сделке по снижению цен на препараты для лечения ожирения

Video

Гордон Финдли, топ-менеджер Novo Nordisk, производителя Ozempic, стоявший позади президента США Дональда Трампа во время мероприятия с производителями лекарств в Овальном кабинете, потерял сознание. Трансляцию вел Fox News, журналисты которого и идентифицировали его как сотрудника компании.

Чиновникам пришлось прервать выступление, чтобы оказать мужчине помощь. «Гордон, ты в порядке?» — обратился к нему глава Eli Lilly Дэвид Рикс. После того как мужчина упал, Трамп поднялся со своего места за столом. К потерявшему сознание на помощь бросился доктор.

В кабинете также находился министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что с руководителем фармацевтической компании, который упал в обморок, «все в порядке».

Novo Nordisk — датская фармацевтическая компания. Производит лекарства для лечения сахарного диабета, в частности препараты Ozempic, Rybelsus и Wegovy. Также компания занимается лечением ожирения, биофармацевтикой, лечением гормоном роста и заместительной гормональной терапией.

На встрече Трамп объявлял о сделке с производителями лекарств Eli Lilly и Novo Nordisk по расширению охвата и снижению цен на их популярные препараты для лечения ожирения — Zepbound и Wegovy.