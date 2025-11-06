Путин прилетел в Самару
Президент России Владимир Путин прилетел в Самару, сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе визита в город президент выступит на форуме «Россия — спортивная держава», а также по видео-конференц-связи примет участие в открытии новых спортивных объектов в России.
Также глава государства проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.
Рабочая программа президента началась с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита». Вместе с Путиным ФОК осматривают вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента Алексей Дюмин, полномочный представитель главы государства в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев.
«Орбита» — один из самых крупных спортивных центров Самарской области, который ежедневно посещают более 2500 человек. На базе ФОК тренируются учащиеся детско-юношеских спортивных школ.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg