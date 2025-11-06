Владимир Путин (Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС)

Президент России Владимир Путин прилетел в Самару, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе визита в город президент выступит на форуме «Россия — спортивная держава», а также по видео-конференц-связи примет участие в открытии новых спортивных объектов в России.

Также глава государства проведет заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

Рабочая программа президента началась с посещения физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита». Вместе с Путиным ФОК осматривают вице-премьер Дмитрий Чернышенко, помощник президента Алексей Дюмин, полномочный представитель главы государства в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и глава Самарской области Вячеслав Федорищев.

«Орбита» — один из самых крупных спортивных центров Самарской области, который ежедневно посещают более 2500 человек. На базе ФОК тренируются учащиеся детско-юношеских спортивных школ.