Пашинян сообщил о новых заявках на транзит товаров через Азербайджан
Ереван готов сформировать новые заявки на железнодорожный транзит грузов, в том числе российских, через Азербайджан, заявил премьер Армении Никол Пашинян на брифинге, передает Armenia Today.
Ранее в Минэкономики республики сообщили о первой поставке по железной дороге через Грузию и затем Азербайджан российской пшеницы.
«Генерируются новые заявки на экспорт товаров из России в Армению по железнодорожному маршруту через Азербайджан», — приводит портал слова политика.
Премьер назвал это важным историческим событием и приветствовал активность Москвы в этом вопросе, добавляет Аrmenpress.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Казахстан 21 октября 2025 года объявил, что Баку снимает ограничения на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана. Первым таким примером стала перевозка казахстанской пшеницы.
По данным Минтранса России, до конца января 2026 года по железнодорожному маршруту через Грузию и Азербайджан будут доставлены 132 вагона с российской пшеницей.
Пашинян подчеркнул, что это стало возможно в том числе благодаря договоренностям, достигнутым на его встрече с Алиевым в Вашингтоне 8 августа 2025 года. В присутствии президента США оба лидера подписали декларацию о парафировании сторонами согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.
В частности, в этом документе шла речь об организации транзитного «маршрута Трампа ради международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP).
