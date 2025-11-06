 Перейти к основному контенту
Конфликт Армении и Азербайджана⁠,
0

Пашинян сообщил о новых заявках на транзит товаров через Азербайджан

Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Никол Пашинян
Никол Пашинян (Фото: Carl Court / Getty Images)

Ереван готов сформировать новые заявки на железнодорожный транзит грузов, в том числе российских, через Азербайджан, заявил премьер Армении Никол Пашинян на брифинге, передает Armenia Today.

Ранее в Минэкономики республики сообщили о первой поставке по железной дороге через Грузию и затем Азербайджан российской пшеницы.

«Генерируются новые заявки на экспорт товаров из России в Армению по железнодорожному маршруту через Азербайджан», — приводит портал слова политика.

Премьер назвал это важным историческим событием и приветствовал активность Москвы в этом вопросе, добавляет Аrmenpress.

Как Алиев и Пашинян договорились о «светлом будущем» и «коридоре Трампа»
Политика
Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время визита в Казахстан 21 октября 2025 года объявил, что Баку снимает ограничения на транзит грузов в Армению через территорию Азербайджана. Первым таким примером стала перевозка казахстанской пшеницы.

По данным Минтранса России, до конца января 2026 года по железнодорожному маршруту через Грузию и Азербайджан будут доставлены 132 вагона с российской пшеницей.

Пашинян подчеркнул, что это стало возможно в том числе благодаря договоренностям, достигнутым на его встрече с Алиевым в Вашингтоне 8 августа 2025 года. В присутствии президента США оба лидера подписали декларацию о парафировании сторонами согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

В частности, в этом документе шла речь об организации транзитного «маршрута Трампа ради международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity — TRIPP).

