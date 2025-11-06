Суд отменил штраф организатору концерта группы «Ленинград» за мат

Сергей Шнуров (Фото: Илья Московец / URA.RU / Global Look Press)

Кировский районный суд Новосибирска отменил постановление о штрафе в 40 тыс. руб., назначенном организатору концерта группы «Ленинград» ООО «Ф ИКС 9» за использование нецензурной брани во время выступления, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Как установил суд, Сергей Шнуров заранее письменно обязался не использовать ненормативную лексику на концерте, однако исполнил песни в оригинальном варианте по просьбе зрителей. Суд пришел к выводу, что у организаторов не было умысла на нарушение законодательства, и прекратил производство по делу за отсутствием состава административного правонарушения. Постановление вступило в законную силу.

В октябре организатора концерта группы «Ленинград» в Новосибирске — компанию ООО «Ф ИКС 9» — оштрафовали на 40 тыс. руб. за использование нецензурной брани музыкантами во время выступления (ч. 1 ст. 6.26 КоАП). Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона. По версии суда, организатор не обеспечил соблюдение законодательства о запрете ненормативной лексики на публичных мероприятиях. Компания обжаловала постановление, заявив, что в ее действиях отсутствует состав правонарушения.

Концерты группы прошли 29–31 мая на «Сибирь-Арене». Перед выступлениями общественная организация «Новосибирский координационный совет» призывала власти отменить мероприятия, указывая на «оскорбление общественной нравственности» и «пропаганду алкоголя». Основатель группы Сергей Шнуров ответил, что на концерты приходят «взрослые люди по доброй воле», чтобы послушать «взрослые песни».