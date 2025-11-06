Пассажирский автобус столкнулся с поездом в Хабаровске
В Хабаровске, в районе Ореховая Сопка, поезд столкнулся с автобусом после того, как транспортное средство проехало на запрещающий сигнал семафора, сообщила краевая Госавтоинспекция. Пострадали четыре человека: водитель и три пассажира автобуса, в их числе ребенок.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла в 12:44 на железнодорожном переезде в районе улицы Кола Бельды, 4/3. «Водитель пассажирского автобуса маршрута 40 проехал на запрещающий сигнал семафора и столкнулся с поездом. Дорога в месте ДТП перекрыта», — сообщили в ведомстве. Пострадавшие госпитализированы.
В Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) уточнили, что машинист поезда применил экстренное торможение, но из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось. «В результате ДТП схода подвижного состава нет. <...> Локомотивная бригада за медицинской помощью не обращалась. На движение пассажирских поездов ДТП не повлияло», — добавили в ДВЖД.
Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что локомотив подавал вагоны с углем для нужд ТЭЦ-3 на пути необщего пользования. Ведомство начало проверку по факту ДТП.
