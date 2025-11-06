Над Россией взошла «Бобровая Луна»
Вечером 5 ноября над Россией взошла «Бобровая Луна» — самое большое в этом году суперлуние.
Луна, как сообщили ранее в Московском планетарии, находится в точке максимального сближения с Землей (перигеем) и выглядит на 7,9% больше и светит на 16% ярче обычного.
Ноябрьское полнолуние называют «Бобровым» или «Бобровым полнолунием». Название, которое, по одной из версий, придумали индейцы, связано с тем, что в этом месяце бобры строят плотины и запасают еду. Еще одно название этого полнолуния — «морозная луна».
Следующее крупное полнолуние ожидается 5 декабря.
