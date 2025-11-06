Над Россией взошла «Бобровая Луна» — самое яркое и крупное полнолуние года

Вид на суперлуние, Москва, 5 ноября 2025 года (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС) Вид на суперлуние и памятник армянскому композитору и дирижеру Александру Спендиарову, Ереван, Армения, 5 ноября 2025 года (Фото: Александр Патрин / ТАСС) Суперлуние «Бобровая луна» восходит над Северным Бонди в Сиднее, Австралия, 5 ноября 2025 года (Фото: Hollie Adams / Reuters) Вид на суперлуние в Ереване, Армения, 5 ноября 2025 года (Фото: Александр Патрин / ТАСС) Суперлуние над Риеном, Швейцария, 5 ноября 2025 года (Фото: Daniela Porcelli / Zuma / ТАСС) Полная луна, известная как «Бобровая луна», появляется над Акрополем в Афинах, Греция, 5 ноября 2025 года (Фото: /Louisa Gouliamaki / Reuters) Бобровая луна, разновидность суперлуния, зайдет за Кремлем в Москве, Россия, 5 ноября 2025 года (Фото: Марина Лысцева / Reuters) Полная луна восходит над центральным железнодорожным вокзалом в Нюрнберге, Германия, 05 ноября 2025 года (Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС) Вид на суперлуние в Сочи, 5 ноября 2025 года (Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Вечером 5 ноября над Россией взошла «Бобровая Луна» — самое большое в этом году суперлуние.

Луна, как сообщили ранее в Московском планетарии, находится в точке максимального сближения с Землей (перигеем) и выглядит на 7,9% больше и светит на 16% ярче обычного.

Ноябрьское полнолуние называют «Бобровым» или «Бобровым полнолунием». Название, которое, по одной из версий, придумали индейцы, связано с тем, что в этом месяце бобры строят плотины и запасают еду. Еще одно название этого полнолуния — «морозная луна».

Следующее крупное полнолуние ожидается 5 декабря.