 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Над Россией взошла «Бобровая Луна»

Над Россией взошла «Бобровая Луна» — самое яркое и крупное полнолуние года

Вид на суперлуние, Москва, 5 ноября 2025 года
Вид на суперлуние и памятник армянскому композитору и дирижеру Александру Спендиарову, Ереван, Армения,&nbsp;5 ноября 2025 года
Суперлуние &laquo;Бобровая луна&raquo; восходит над Северным Бонди в Сиднее, Австралия, 5 ноября 2025 года
Вид на суперлуние в Ереване, Армения, 5 ноября 2025 года
Суперлуние над Риеном, Швейцария, 5 ноября 2025 года
Полная луна, известная как &laquo;Бобровая луна&raquo;, появляется над Акрополем в Афинах, Греция, 5 ноября 2025 года
Бобровая луна, разновидность суперлуния, зайдет за Кремлем в Москве, Россия, 5 ноября 2025 года
Полная луна восходит над центральным железнодорожным вокзалом в Нюрнберге, Германия, 05 ноября 2025 года
Вид на суперлуние в Сочи, 5 ноября 2025 года
Вид на суперлуние, Москва, 5 ноября 2025 года
Вид на суперлуние и памятник армянскому композитору и дирижеру Александру Спендиарову, Ереван, Армения,&nbsp;5 ноября 2025 года
Суперлуние &laquo;Бобровая луна&raquo; восходит над Северным Бонди в Сиднее, Австралия, 5 ноября 2025 года
Вид на суперлуние в Ереване, Армения, 5 ноября 2025 года
Суперлуние над Риеном, Швейцария, 5 ноября 2025 года
Полная луна, известная как &laquo;Бобровая луна&raquo;, появляется над Акрополем в Афинах, Греция, 5 ноября 2025 года
Бобровая луна, разновидность суперлуния, зайдет за Кремлем в Москве, Россия, 5 ноября 2025 года
Полная луна восходит над центральным железнодорожным вокзалом в Нюрнберге, Германия, 05 ноября 2025 года
Вид на суперлуние в Сочи, 5 ноября 2025 года
Вид на суперлуние, Москва, 5 ноября 2025 года
(Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)
Вид на суперлуние и памятник армянскому композитору и дирижеру Александру Спендиарову, Ереван, Армения, 5 ноября 2025 года
(Фото: Александр Патрин / ТАСС)
Суперлуние «Бобровая луна» восходит над Северным Бонди в Сиднее, Австралия, 5 ноября 2025 года
(Фото: Hollie Adams / Reuters)
Вид на суперлуние в Ереване, Армения, 5 ноября 2025 года
(Фото: Александр Патрин / ТАСС)
Суперлуние над Риеном, Швейцария, 5 ноября 2025 года
(Фото: Daniela Porcelli / Zuma / ТАСС)
Полная луна, известная как «Бобровая луна», появляется над Акрополем в Афинах, Греция, 5 ноября 2025 года
(Фото: /Louisa Gouliamaki / Reuters)
Бобровая луна, разновидность суперлуния, зайдет за Кремлем в Москве, Россия, 5 ноября 2025 года
(Фото: Марина Лысцева / Reuters)
Полная луна восходит над центральным железнодорожным вокзалом в Нюрнберге, Германия, 05 ноября 2025 года
(Фото: Filip Singer / EPA / ТАСС)
Вид на суперлуние в Сочи, 5 ноября 2025 года
(Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС)

Вечером 5 ноября над Россией взошла «Бобровая Луна» — самое большое в этом году суперлуние.

Луна, как сообщили ранее в Московском планетарии, находится в точке максимального сближения с Землей (перигеем) и выглядит на 7,9% больше и светит на 16% ярче обычного.

Ноябрьское полнолуние называют «Бобровым» или «Бобровым полнолунием». Название, которое, по одной из версий, придумали индейцы, связано с тем, что в этом месяце бобры строят плотины и запасают еду. Еще одно название этого полнолуния — «морозная луна».

Следующее крупное полнолуние ожидается 5 декабря.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Полина Дуганова
полнолуние Луна космос суперлуние
Материалы по теме
Над Москвой взошла «оленья Луна»
Общество
«Кровавая Луна» в небе над США и Европой. Видео
Общество
Жители России и мира увидели последнее в этом году лунное затмение. Фото
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 ноября
EUR ЦБ: 93,51 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51 Курс доллара на 6 ноября
USD ЦБ: 81,19 (—) Инвестиции, 05 ноя, 18:51
Над Россией взошла «Бобровая Луна» Общество, 04:08
Дрон атаковал многоэтажный жилой дом в Волгограде Политика, 04:01
Восемь российских аэропортов ограничили полеты Общество, 03:51
Telegraph рассказала о проблеме работы с ранеными в ВСУ по стандартам США Политика, 03:42
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине Политика, 03:30
Число ограничивших полеты аэропортов выросло до шести Общество, 03:00
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Politico узнало, что Джоли попала в Херсон пешком и без предупреждения Политика, 02:31
Кремль оценил близость к ядерной войне в сравнении с Карибским кризисом Политика, 02:21
Трамп поручил Пентагону начать ядерные испытания «на равной основе» Политика, 02:00
Победительницу конкурса «Мисс Земля» выбрали на Филиппинах Общество, 01:57
«Кайрат» упустил ничью в матче с «Интером» в Лиге чемпионов Спорт, 01:54
Над Московской областью вновь заметили летящий болид Общество, 01:46
Трамп сообщил о словах Путина про 10 лет попыток решить кризис на Украине Политика, 01:40