Суд в Германии приговорил медика к пожизненному за убийство пациентов

Суд в Германии приговорил медбрата к пожизненному за убийство десяти пациентов

Фото: Oliver Berg / dpa / Global Look Press

Суд в Ахене в Германии приговорил 44-летнего медбрата к пожизненному лишению свободы за убийство десяти пациентов и покушение на жизнь еще 27 человек, сообщает RTL.de.

По данным следствия, с декабря 2023 по май 2024 года медбрат работал в отделении паллиативной помощи, в котором тяжело или неизлечимо больные люди получают помощь в виде облегчения симптомов, и вводил тяжело больным пациентам седативные препараты в сочетании с обезболивающими.

Инъекции вызывали паралич дыхательных мышц, что приводило к остановке дыхания и смерти в течение нескольких минут. Как ранее сообщила пресс-служба берлинской прокуратуры, врач посещал пациентов на дому и, чтобы скрыть свои преступления, устроил поджог нескольких квартир.

Как установил суд, мотивом преступлений было стремление облегчить себе смены — усыпляя пациентов, медбрат хотел сократить объем работы. Подсудимый отрицает обвинения и утверждает, что не собирался умертвить пациентов, передает RTL.de.

Прокуратура считает, что число жертв врача может быть больше, следователи проверяют ряд подозрительных случаев с прежних мест работы осужденного.