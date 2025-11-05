Тела четырех мужчин нашли в рыболовных сетях в Пермском крае
Следственный комитет начал проверку из-за гибели четырех мужчин, чьи тела нашли в рыболовных сетях на реке Вишера в Пермском крае. Об этом сообщило Следственное управление ведомства по региону.
Тела мужчин 1958 и 1983 года рождения нашли возле лодки в одном км от поселка Данилов луг 3 ноября. В тот же день в 1,5 км от поселка обнаружили еще одну перевернутую лодку, рядом с ней находились трупы мужчин 1959 и 1971 годов рождения.
Все тела оказались запутаны в рыболовные сети. По предварительной информации, инциденты произошли во время ночной рыбалки.
