Общество⁠,
0

Тела четырех мужчин нашли в рыболовных сетях в Пермском крае

Фото: Александр Лыскин / РИА Новости
Фото: Александр Лыскин / РИА Новости

Следственный комитет начал проверку из-за гибели четырех мужчин, чьи тела нашли в рыболовных сетях на реке Вишера в Пермском крае. Об этом сообщило Следственное управление ведомства по региону.

Тела мужчин 1958 и 1983 года рождения нашли возле лодки в одном км от поселка Данилов луг 3 ноября. В тот же день в 1,5 км от поселка обнаружили еще одну перевернутую лодку, рядом с ней находились трупы мужчин 1959 и 1971 годов рождения.

СК возбудил дело после гибели детей в Пермском крае при падении бревен
Общество
Фото:СК России по Пермскому краю

Все тела оказались запутаны в рыболовные сети. По предварительной информации, инциденты произошли во время ночной рыбалки.

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Пермский край рыбалка Следственный комитет
