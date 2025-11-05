Шойгу назвал ошибкой концепцию Фукуямы о «конце истории»

Сергей Шойгу (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что философ Фрэнсис Фукуяма ошибся в выводах своей концепции «конца истории». Такое мнение он выразил на XIII встрече секретарей советов безопасности государств — участников СНГ, передает корреспондент РБК.

«Американский политолог Фукуяма три десятилетия назад уверенно говорил, что либеральная демократия западного типа станет конечным пунктом идеологической эволюции человечества. Сегодня мы видим, как глубоко он ошибался и насколько оторванными от действительности были его выводы», — сказал Шойгу.

Концепцию «конца истории» Фрэнсин Фукуяма представил в 1992 году. В эссе «Конец истории и последний человек» философ утверждал, что распространение в мире либеральной демократии говорит о завершении идеологической эволюции человечества. По мнению Фукуямы, «конец истории» означает прекращение идеологических противостояний, глобальных революций и войн.

Как отметил секретарь Совбеза, вместо «конца истории» начался новый этап исторического развития — период многополярного мира. По словам Шойгу, страны Запада не готовы мириться с этим. Он подчеркнул, что западные государства используют «широкий арсенал средств и методов» для противодействия многополярности: односторонние ограничительные меры, вмешательство во внутренние дела других стран, разжигание розни.

В ноябре 2024 года с Фукуямой заочно поспорил президент России Владимир Путин. Российский лидер назвал «близоруким» суждение о возможности «конца истории», а также заявил, что история перешла «в другую фазу».