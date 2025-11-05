 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Шойгу назвал ошибкой концепцию Фукуямы о «конце истории»

Шойгу назвал оторванными от действительности выводы Фукуямы о конце истории
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что философ Фрэнсис Фукуяма ошибся в выводах своей концепции «конца истории». Такое мнение он выразил на XIII встрече секретарей советов безопасности государств — участников СНГ, передает корреспондент РБК.

«Американский политолог Фукуяма три десятилетия назад уверенно говорил, что либеральная демократия западного типа станет конечным пунктом идеологической эволюции человечества. Сегодня мы видим, как глубоко он ошибался и насколько оторванными от действительности были его выводы», — сказал Шойгу.

Концепцию «конца истории» Фрэнсин Фукуяма представил в 1992 году. В эссе «Конец истории и последний человек» философ утверждал, что распространение в мире либеральной демократии говорит о завершении идеологической эволюции человечества. По мнению Фукуямы, «конец истории» означает прекращение идеологических противостояний, глобальных революций и войн.

Как отметил секретарь Совбеза, вместо «конца истории» начался новый этап исторического развития — период многополярного мира. По словам Шойгу, страны Запада не готовы мириться с этим. Он подчеркнул, что западные государства используют «широкий арсенал средств и методов» для противодействия многополярности: односторонние ограничительные меры, вмешательство во внутренние дела других стран, разжигание розни.

Фукуяма назвал Украину больше всех проигравшей из-за прихода Трампа
Политика
Фрэнсис Фукуяма

В ноябре 2024 года с Фукуямой заочно поспорил президент России Владимир Путин. Российский лидер назвал «близоруким» суждение о возможности «конца истории», а также заявил, что история перешла «в другую фазу».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Сергей Шойгу Френсис Фукуяма философия либерализм
Сергей Шойгу фото
Сергей Шойгу
секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Фукуяма рассказал, чем Киеву грозит желание Трампа заключить быстрый мир
Политика
Путин заочно поспорил с Фукуямой о «конце истории»
Политика
Фукуяма назвал Украину больше всех проигравшей из-за прихода Трампа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Компания с крипторезервом продала треть биткоинов для погашения долга Крипто, 12:55
В ЦСКА рассказали о состоянии избитого в ночном клубе юного баскетболиста Спорт, 12:55
В Эстонии задержали блогера по подозрению в связях с Россией Политика, 12:53
Инвестиции в непубличные компании: как это работает, какие есть риски Инвестиции, 12:53
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Дело о покушении на Симоньян и Собчак суд рассмотрит в закрытом режиме Политика, 12:45
В Кремле назвали закрытой информацию о награжденных за «Посейдон» Политика, 12:41
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Акции NVIDIA и Palantir упали на ставке Майкла Бьюрри против компаний Инвестиции, 12:37
Кремль заявил о большом интересе журналистов посетить зоны окружения ВСУ Политика, 12:36
В МИДе заявили об отсутствии условий для встречи Путина и Трампа Политика, 12:36
Российский голкипер вошел в число звезд дня в НХЛ Спорт, 12:33
Зачем ретейл следит за покупателями РБК х МТС Бизнес, 12:30
Как бизнес адаптируется к колебаниям рынка коммерческого автотранспорта Отрасли, 12:29
Во Франции предложили не компенсировать депутатам расходы на алкоголь Вино, 12:28