Путин поздравил разведчиков и отметил их дерзкие рейды в тылу противника
Президент России Владимир Путин отметил дерзкие рейды и деятельность военных разведчиков в ходе спецоперации, поздравив их с профессиональным праздником. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, он подчеркнул профессионализм, хладнокровие и мужество личного состава.
«Сегодня в ходе специальной военной операции вы действуете на опасных и трудных участках, сражаетесь на линии боевого соприкосновения, вскрываете планы противника, проводите дерзкие рейды в его тылу и всегда демонстрируете высокий профессионализм, хладнокровие и мужество», — говорится в поздравлении президента.
Путин также поблагодарил ветеранов и действующий состав военной разведки за службу, преданность присяге и самоотверженность.
День военного разведчика отмечают в России 5 ноября. Выбор даты связан с созданием в этот день 1918 года первого разведывательного управления в составе Полевого штаба Красной Армии. 5 ноября считается днем рождения военной разведки.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года
Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году
Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа
Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС
Умер телеведущий Юрий Николаев