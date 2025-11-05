 Перейти к основному контенту
Путин поздравил разведчиков и отметил их дерзкие рейды в тылу противника

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отметил дерзкие рейды и деятельность военных разведчиков в ходе спецоперации, поздравив их с профессиональным праздником. В обращении, опубликованном на сайте Кремля, он подчеркнул профессионализм, хладнокровие и мужество личного состава.

«Сегодня в ходе специальной военной операции вы действуете на опасных и трудных участках, сражаетесь на линии боевого соприкосновения, вскрываете планы противника, проводите дерзкие рейды в его тылу и всегда демонстрируете высокий профессионализм, хладнокровие и мужество», — говорится в поздравлении президента.

Путин также поблагодарил ветеранов и действующий состав военной разведки за службу, преданность присяге и самоотверженность.

День военного разведчика отмечают в России 5 ноября. Выбор даты связан с созданием в этот день 1918 года первого разведывательного управления в составе Полевого штаба Красной Армии. 5 ноября считается днем рождения военной разведки.

