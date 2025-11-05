 Перейти к основному контенту
Общество
Россиянам рассказали, когда состоится главное суперлуние года

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru / Global Look Press

В ночь на 6 ноября жители Земли смогут наблюдать очередное суперлуние. В пресс-службе Московского планетария сообщали, что это одно из самых крупных полнолуний 2025 года.

По данным астрономов, в четверг Луна окажется близко к Земле и примет фазу полнолуния практически одновременно с прохождением перигея своей орбиты.

Фаза полнолуния наступит 5 ноября в 16:20 мск, а минимальная дистанция между Землей и Луной будет зафиксирована 6 ноября в 1:30 мск. Расстояние между Землей и ее спутником составит 356 832 км, а разница между событиями — около девяти часов, что и формирует эффект суперлуния.

Суперлуние — явление, когда Луна находится в фазе полнолуния и приближается к перигею, самой близкой точке к Земле на своей орбите.

Следующее крупное полнолуние ожидается 5 декабря. В этот раз разница между полнолунием и перигеем будет больше — около 12 часов, а расстояние до Луны увеличится до 356 961 км. Таким образом, 5 ноября будет наблюдаться самая большая полная Луна 2025 года.

Жители России и мира увидели последнее в этом году лунное затмение. Фото
Общество

Среди астрономов ноябрьское полнолуние известно под названием «Бобровая Луна». Такое название, по распространенной версии, появилось у североамериканских индейцев: в это время бобры активно строят плотины и запасают пищу на зиму. По другой версии, в ноябре коренные жители ставили капканы на этих животных. Также встречается название «Морозная Луна».

Плугина Ирина
Московский планетарий суперлуние Луна полнолуние
