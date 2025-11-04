 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Путин расширил основания для бесплатной юридической помощи

Путин подписал закон, расширяющий основания для бесплатной юридической помощи
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет основания для получения гражданами бесплатной юридической помощи. Она предоставляется при нарушении трудовых прав людей. Законопроект размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь юридические бюро и адвокаты, которые участвуют в государственной системе оказания бесплатной юридической помощи, будут предоставлять в судах интересы граждан, которые имеют право на бесплатную помощь. Ее будут оказывать при рассмотрении исков о нарушении трудовых прав. Закон вступит в силу через десять дней после его опубликования.

Бесплатную юридическую помощь можно получить в государственных юридических бюро и через адвокатскую палату региона. Также существуют специальные «горячие линии» и портал «vprave.ru» для онлайн-консультаций. Отдельным категориям граждан (пенсионерам, инвалидам, малоимущим) могут предоставляться дополнительные услуги.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Персоны
Ксения Потрошилина
юристы Владимир Путин законопроект
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
«Зенит» подписал контракт с проведшим почти 90 матчей в НБА хорватом Спорт, 20:02
Офисы будущего: тренды коммерческой недвижимости в 2025 году РБК и ГАЛС, 19:55
Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС Политика, 19:54
Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине Политика, 19:46
Румыния подняла в воздух истребители у границы с Украиной Политика, 19:39
Путин ввел штрафы для чиновников за игнорирование решений по экстремизму Общество, 19:25
ЕС раскрыл, как собирается заставить Грузию вернуться на путь интеграции Политика, 19:24
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 19:23
«Динамо» победило СКА, выиграв пятый подряд матч в КХЛ Спорт, 19:23
Посольство России выразило Италии протест за «грубую кампанию в СМИ» Политика, 19:05
Избыток чувств (и веса): что на самом деле нужно домашнему животному РБК х Четыре Лапы, 19:00
Роналду сравнил статус миллиардера с получением «Золотого мяча» Спорт, 19:00
Bloomberg узнал о решении лидеров ЕС пропустить саммит из-за Трампа Политика, 18:55
Путин расширил основания для бесплатной юридической помощи Общество, 18:47