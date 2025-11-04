Путин расширил основания для бесплатной юридической помощи

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент России Владимир Путин подписал закон, который расширяет основания для получения гражданами бесплатной юридической помощи. Она предоставляется при нарушении трудовых прав людей. Законопроект размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Теперь юридические бюро и адвокаты, которые участвуют в государственной системе оказания бесплатной юридической помощи, будут предоставлять в судах интересы граждан, которые имеют право на бесплатную помощь. Ее будут оказывать при рассмотрении исков о нарушении трудовых прав. Закон вступит в силу через десять дней после его опубликования.

Бесплатную юридическую помощь можно получить в государственных юридических бюро и через адвокатскую палату региона. Также существуют специальные «горячие линии» и портал «vprave.ru» для онлайн-консультаций. Отдельным категориям граждан (пенсионерам, инвалидам, малоимущим) могут предоставляться дополнительные услуги.