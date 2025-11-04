 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Путин поручил запустить единый префрежим для бизнеса на Дальнем Востоке

Путин поручил запустить единый режим для бизнеса на Дальнем Востоке и в Арктике
Фото: Максим Антипин / ТАСС
Фото: Максим Антипин / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил ввести единый преференциальный режим для бизнеса на территории Дальневосточного федерального округа и в Арктике с 1 января 2027 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства поручил определить набор льгот и преференций для бизнеса и сохранить ранее установленные льготные условия для действующих резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток.

Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Путин заявил, что на Дальнем Востоке переломили «угрожающую тенденцию»
Общество
Фото:Александр Манзюк / ТАСС

Изначально запустить единый преференциальный режим для бизнеса на этих территориях Путин предложил на Восточном экономическом форуме в сентябре.

«Этот инструмент предлагает еще более длинные льготы по налогу на прибыль и так называемую дедушкину оговорку <...>, то есть неизменные условия работы на период до 15 лет», — объяснил президент. По словам Путина, суть нового этапа — сделать Дальний Восток территорией, где развиваются новые высокотехнологичные проекты.

Александра Озерова
арктическая зона Дальний Восток Владимир Путин Арктика
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
В Совфеде предложили изменить преференции бизнесу на Дальнем Востоке
Бизнес
Михельсон призвал к международной кооперации по газу в российской Арктике
Политика
Путин заявил, что на Дальнем Востоке переломили «угрожающую тенденцию»
Общество
