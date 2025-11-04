Путин поручил запустить единый префрежим для бизнеса на Дальнем Востоке
Президент Владимир Путин поручил ввести единый преференциальный режим для бизнеса на территории Дальневосточного федерального округа и в Арктике с 1 января 2027 года. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства поручил определить набор льгот и преференций для бизнеса и сохранить ранее установленные льготные условия для действующих резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток.
Ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Изначально запустить единый преференциальный режим для бизнеса на этих территориях Путин предложил на Восточном экономическом форуме в сентябре.
«Этот инструмент предлагает еще более длинные льготы по налогу на прибыль и так называемую дедушкину оговорку <...>, то есть неизменные условия работы на период до 15 лет», — объяснил президент. По словам Путина, суть нового этапа — сделать Дальний Восток территорией, где развиваются новые высокотехнологичные проекты.
