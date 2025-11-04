 Перейти к основному контенту
0

Самолет-разведчик ВВС США заметили над Черным морем

Flightradar: самолет-разведчик ВВС США заметили над Черным морем

Американский разведывательный самолет Boeing RC-135U заметили в воздушном пространстве над Черным морем, пишет ТАСС со ссылкой на данные интернет-портала Flightradar24.

Самолет начал свой полет с британской авиабазы Милденхолл, пролетел над Европой — над Нидерландами, Германией, Чехией, Словакией, Венгрией и Румынией, затем над Черным морем мимо Крыма и полетел обратно.

Boeing RC-135U развернулся у сочи, уточняет «РИА Новости».

По состоянию на 3.55 мск, самолет-разведчик пересек границу Чехии и Германии, к 05:15 мск самолет находился примерно над базой Милденхолл.

RC-135 — это модификация самолета-заправщика KC-135, разработанного на базе гражданских лайнеров Boeing. Он оснащен средствами радиоэлектронной разведки и слежения. Самолеты подобного типа регулярно совершают наблюдательные полеты вдоль границ России

Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Черное море США самолеты-разведчики
