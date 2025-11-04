 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Сербский тренер Жижович умер во время матча Суперлиги по футболу

Тренер футбольного клуба «Раднички» из города Крагуевац 45-летний Младен Жижович скончался во время матча 14-го тура чемпионата Сербии против клуба «Младост» из Лучани, сообщает сербская газета novosti.rs.

По данным издания, при счете 0:2 в пользу «Раднички» Жижович, находившийся у линии поля, упал на землю. Коллеги по клубу и игроки подбежали к нему, а футболисты на поле остановили игру и вызвали бригаду скорой помощи, дежурившую на стадионе. Медики погрузили тренера на носилки, поместили в санитарный автомобиль и повезли в Центр здоровья Лучани. Там мужчину пытались реанимировать, но безуспешно. Точную причину смерти тренера не сообщили, предварительно, это был сердечный приступ.

Матч продолжился, но после того, как через 17 минут сообщили о смерти Жижовича, игру прекратили. Как пишет Telegraf, некоторые игроки после трагической новости в отчаянии упали на газон.

По словам очевидцев, к прибытию медиков на стадион тренер уже имел синий, почти черный цвет кожи. Во время обеда перед матчем тренер жаловался на тошноту.

Тренер хозяев поля Нешко Милованович назвал день смерти тренера очень тяжелым не только для семьи Жижовича, но и для всего футбольного сообщества.

Младен Жижович возглавил тренерский штаб команды «Раднички» менее двух недель назад, сменив Александра Луковича. Он был известным футболистом на территории Боснии и Герцеговины, а в 2016 году начал тренерскую карьеру. 

У тренера осталось трое детей — две дочери и сын.

