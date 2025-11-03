Брата главы Армянской церкви арестовали

Брат Католикоса всех армян и верховного патриарха Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегина II (в миру Ктрич Нерсисян), Геворк Нерсисян, арестован на один месяц, сообщил NEWS.am адвокат Эмин Хачатрян.

Против Геворка Нерсисяна, по данным Armenpres, возбуждено уголовное дело по ст. 211 Уголовного кодекса (принуждение к агитации или отказу от агитации, или воспрепятствование агитации иным образом). Адвокат добавил, что ходатайство о применении меры пресечения в виде ареста в отношении его сына, племянника католикоса Амбарцума Нерсисяна, находится на рассмотрении.

Геворк Нерсисян и его сын были задержаны в Вагаршапате. Основанием стало заявление кандидата от партии «Республика» на выборах в Совет старейшин города Арутюна Мкртчяна. В заявлении утверждалось, что Нерсисян и его сын пытались помешать предвыборной кампании. Адвокат Ара Зограбян назвал это заявление ложным доносом.

Конфликт Пашиняна и церкви продолжается уже несколько лет, он развился на фоне ситуации с Нагорным Карабахом и в последние месяцы обострился: проходили протесты, несколько служителей ААЦ были задержаны и осуждены.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинял католикоса в нарушении обета безбрачия и требовал объяснений сообщений о наличии у него жены и детей. Высший церковный совет ААЦ назвал подобные высказывания Пашиняна «постыдной антицерковной кампанией».

Пашинян также допустил возможность изъятия у ААЦ храмов и монастырей, которые были переданы церкви в безвозмездное пользование.