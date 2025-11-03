 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Появились кадры обрушения башни Конти в Риме

Появились кадры обрушения башни Конти в Риме
Video

Появились кадры момента обрушения башни Конти, на которых видно, как часть конструкции рушится на строительные леса. На записи, сделанной очевидцами, видно облако пыли, поднявшееся после падения фрагментов исторического здания.

Башня Конти (Torre dei Conti) была построена в 1203 году по приказу папы Иннокентия III для его семьи — знатного рода Конти ди Сеньи. Первоначально она достигала в высоту около 50–60 метров, но после землетрясения 1348 года башня потеряла верхние ярусы и сохранилась лишь наполовину, оставаясь одним из символов средневекового Рима.

По информации ANSA, при реконструкции памятника архитектуры произошло два обрушения. Три человека пострадали, один рабочий госпитализирован в критическом состоянии. Возможно, под завалами остается еще один человек. Движение на улице Ларго Коррадо Риччи перекрыто, прокуратура начала расследование. По предварительной версии, причиной могло стать внутреннее разрушение конструкции.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Италия Рим Башня обрушение
Материалы по теме
Средневековая башня Конти обрушилась неподалеку от Колизея
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Появились кадры обрушения башни Конти в Риме Общество, 16:12
NBC узнал, что Белый дом планирует военную операцию в Мексике Политика, 16:10
На границе Украины в Закарпатье поставят блоки из-за попыток прорыва Политика, 16:08
Фигурист Угожаев выиграл этап Гран-при в Красноярске Спорт, 16:07
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Машина с фристайлистами сборной Швеции перевернулась в горах Италии Спорт, 15:54
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Средневековая башня Конти обрушилась неподалеку от Колизея Общество, 15:52
Трое пострадавших в ДТП с трамваем в Туле остаются в тяжелом состоянии Общество, 15:47
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
Глава Валенсии ушел в отставку из-за обеда во время наводнения Политика, 15:44
В Петербурге подростка задержали за нацистское граффити Общество, 15:28
Президент Финляндии предложил новый повод для встречи Путина и Трампа Политика, 15:24
МИД выразил поддержку нейтралитету Панамского канала Политика, 15:21