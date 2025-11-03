Появились кадры обрушения башни Конти в Риме

Video

Появились кадры момента обрушения башни Конти, на которых видно, как часть конструкции рушится на строительные леса. На записи, сделанной очевидцами, видно облако пыли, поднявшееся после падения фрагментов исторического здания.

Башня Конти (Torre dei Conti) была построена в 1203 году по приказу папы Иннокентия III для его семьи — знатного рода Конти ди Сеньи. Первоначально она достигала в высоту около 50–60 метров, но после землетрясения 1348 года башня потеряла верхние ярусы и сохранилась лишь наполовину, оставаясь одним из символов средневекового Рима.

По информации ANSA, при реконструкции памятника архитектуры произошло два обрушения. Три человека пострадали, один рабочий госпитализирован в критическом состоянии. Возможно, под завалами остается еще один человек. Движение на улице Ларго Коррадо Риччи перекрыто, прокуратура начала расследование. По предварительной версии, причиной могло стать внутреннее разрушение конструкции.