Средневековая башня Конти обрушилась неподалеку от Колизея

При реконструкции средневековой башни Конти в центре Рима неподалеку от Колизея, дважды произошло обрушение пишет агентство ANSA.

Башня Конти (Torre dei Conti) была построена в 1203 году по приказу папы Иннокентия III для его семьи — знатного рода Конти ди Сеньи. Первоначально она достигала в высоту около 50–60 метров, но после землетрясения 1348 года башня потеряла верхние ярусы и сохранилась лишь наполовину, оставаясь одним из символов средневекового Рима.

После первого обрушения из-под завалов извлекли троих человек — двоим оказали помощь на месте, еще один 64-летний рабочий был доставлен в больницу Сан-Джованни в критическом состоянии. Еще один, вероятно, остается под завалами, он подает признаки жизни.

Второе обрушение произошло, когда спасатели пытались извлечь рабочего. Никто из пожарных не пострадал.

Движение на улице Ларго Коррадо Риччи после происшествия перекрыли, чтобы у экстренных служб был свободный проезд к месту ЧП. Прокуратура Рима начала расследование по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности. Следователи проведут техническую экспертизу, чтобы установить причины обрушения. Среди возможных причин — внутреннее разрушение конструкции.