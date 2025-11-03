 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Петербурге подростка задержали за нацистское граффити

В Петербурге задержали подростка за нацистское граффити на памятнике архитектуры

В Петербурге подростка задержали за нацистское граффити
Video

Полиция задержала 17-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в нанесении запрещенной символики на фасад здания — памятника культурного наследия в центре города. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 78.ru пишет, что молодой человек нарисовал свастику на фасаде дома в Апраксином переулке.

В полицию Центрального района поступило сообщение, что на фасаде дома обнаружена свастика, нанесенная белой краской. При просмотре записей с камер видеонаблюдения установлено, что поздним вечером неизвестный сделал на стене здания рисунок с использованием аэрозольного баллона, отметили в правоохранительных органах.

В результате оперативных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Им оказался 17-летний местный житель.

В отношении задержанного возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (демонстрирование запрещенной символики). По факту повреждения объекта культурного наследия возбуждено также уголовное дело по ст. 243 УК. Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком до шести лет. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В ноябре 2024 года объединенная пресс-служба городских судов сообщила, что в Санкт-Петербурге были возбуждены три уголовных дела по ст. 243 УК с общим ущербом около 1 млн руб. Среди фигурантов — студент музыкального училища, нанесший граффити на фасад Доходного дома Перцова (ущерб 250 тыс. руб.), москвич, повредивший дверь Доходного дома Обольяниновых (ущерб 590 тыс. руб.), и мужчина, нанесший краской элементы на фасад здания на Бородинской улице (ущерб 110 тыс. руб.).

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
граффити нацистская символика подросток задержание Санкт-Петербург культурные памятники
